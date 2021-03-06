【本報訊】K11 MUSEA閉館六日，昨日重開。商場為吸引顧客，推出多款電子優惠券，未正式開始營業已有逾200人排隊。開館後不足兩小時，通往地庫化妝品樓層的電梯更出現逾百人的人龍。有K11 MUSEA會員則不屑商場所為，原來商場周四向會員派發總值共1,650元的電子優惠券，只限昨日使用，會員批評商場只為生意盤算，不顧人群聚集隨時再次爆疫。

K11 MUSEA向傳媒廣發邀請函，邀請記者昨日前往見證商場「重生」。「屍殺列車」式場面果然再現於K11 MUSEA大門，場面震撼，有連登網民笑稱「仲以為大陸邊度」。從荃灣前來的陳太表示，平日也會來到K11 MUSEA閒逛，留意到商場優惠後便前來購物。

限昨日使用 會員斥無道德

商場高級項目總監董正綱稱，閉館期間已為全體員工進行每人至少兩次的病毒檢測，約2,000名員工檢測結果均屬陰性，員工未來亦會每星期進行一次檢測，以讓顧客安心。不願上鏡的利小姐表示經常到K11 MUSEA購物，但她認為商場的防疫工作僅僅合格：「我覺得唔係真係特別多咁樣囉，只係多咗啲人喺門口量（體溫）。」

商場推出電子優惠，但只限昨日使用。網民S太昨在facebook發文，批評商場提供優惠吸引人潮是漠視播毒風險，質疑如再爆疫「又唔知搵邊間舖祭旗」。本身是K11 MUSEA金卡會員的她向本報透露，周四收到商場電郵通知，向她派發總值1,650元的優惠券，但只限於昨日使用。她批評商場只為生意盤算，「都幾冇職業道德，要名潮食館做咁多嘢，轉頭要取消租約，𠵱家又諗方法吸客，隨時又爆過」。