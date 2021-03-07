運輸署今日（7日）舉行新春車牌拍賣會，公開拍賣45個車輛登記號碼，其中最受矚目為自訂車牌「W」，最終以破歷年紀錄2,600萬元天價成交，遠較2016年成交的無字頭車牌「28」號1,810萬元為高。

自訂車牌「W」最初以5,000元底價開始競投，第一口叫價已達500萬元；經過約半小時、過百次叫價後，終以2,600萬元成交。事後，投得該車牌的男子沒有接受在場傳媒訪問，未知買家身份。另一個無字頭「96」及「518」車牌，則分別以316萬及235萬元成交。至於「VV 1」及無字頭「330」車牌亦分別以116萬及96萬元成交。

是次拍賣的車牌，不乏包含諧音「發」的數字「8」等「好意頭」號碼，例如:「MR 1818」、「MS 868」，以及無字頭車牌「518」等。有指「W」字頭寓意「Win」，即勝利的意思，早預料較多人參與競投。另一矚目的「1 L0VE U」車牌屬自訂車牌，在06年拍賣時成交價為140萬元。

十大最高成交價車牌

W：2,600萬

28：1,810萬

18：1,650萬

V：1,300萬

9：1,300萬

2：950萬

VV：930萬

16：850萬

13：740萬

12：710萬

資料來源：《蘋果》資料室

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