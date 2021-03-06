政府規定恢復晚市堂食的食肆顧客須用手機程式「安心出行」登記，加上早前WhatsApp爆私隱危機，網民紛紛討論重用舊式手機，80後空姐Gigi卻從未用過智能電話，一早力抗即時通訊泛濫洪流：「除非生老病死，確實沒有甚麼urgent（緊急）」。在長者都用智能電話的年代，她更覺舊式手機有保障，「安全性一定較大家用智能電話好得多。」

記者 羅惠儀 攝影 彭志行

記者慣用WhatsApp約訪，約Gigi則沒那麼容易。連日直接致電找她不果，留言、留聯絡電話都不得要領，發SMS數天後終獲回覆。接着靠電郵溝通，她可即時回覆，事忙則隔天才覆。

Gigi說，若未接來電，即代表沒有空：「我長期處於一個，不是available 給大家找到我的狀態……除非生老病死，確實沒有甚麼urgent。大家現代人，真的不用對『打電話』這個動作太抗拒，現在很多人好像很怕突如其來電話響，電話功能不是用來『打』？」

身為一個人，我有主導權是否讓你知我在哪裏

說起光顧食肆須手機掃描「安心出行」二維碼，她形容智能電話儼如握在手的「人體晶片」：「現在人人『安心出行』，接着 trace（追查）到你的資料，看到你的Apps……下一步可以推進至人體裝晶片，不是幾十年後的事……私隱很重要，不是讓你隨時看到我往哪裏，而是身為一個人，我有主導權是否讓你知我在哪裏。」

至於即時通訊軟件洩密問題，她認為就算此刻沒有智能電話，不代表將來不用面對私隱問題：「火燒到埋身，就算我用哪種電話，甚至我不用電話，都不能避開。現時紛亂的社會下，都是隨機應變。小市民可以操控的很少。」

一部Nokia用足14年 原廠無法維修

任職空姐的她用同一部Nokia功能手機（Feature Phone）長達14年，耐用程度可見一斑。她怕智能電話很快壞機，「（Nokia手機）兩年前試過壞，不能開關，真是極度心痛。我有想過當壞機便要換，畢竟已十多年，沒可能永恆……」Nokia維修中心也指她的機款太舊不能維修，還幸手機街舖仍可修理。Gigi指，單是數天才充電一次，已經夠方便，因此從未想過換機。

她添置平板電腦以查閱電郵及閱讀電子書，每天平均花3小時瀏覽各社交媒體及閱讀；平常則用WiFi蛋或有免費網絡地方上網：「工作上不用WhatsApp聯絡。公司一定用電郵、Intranet（內聯網）通知我們；有甚麼事會直接通知酒店，酒店直接致電房。正因為我的工種，可以不用smart phone。」朋友和同事在WhatsApp group約飯局，她就另行提早告知何時有空，「有朋友給我看（訊息）也挺無聊。約食早餐，人人打一句『我未起身』，亦有人不回覆。」

沒有智能電話釀情變

Gigi的朋友都用智能電話即時分享合照，傳給她則須用電郵：「就算我用相機拍攝，也要回家用Laptop、插線、播放照片……那時很落後，還要逐幅相上載往Facebook相簿，大家才看到照片。」

有已移民的大學同學不時問她何時換智能電話方便聯絡，「其實我沒有換電話號碼，有甚麼事可以直接致電給我。」她坦言，難免與朋友有隔膜，確實有朋友因而少聯絡；從前的男友因不開心想即時找她，她卻往紐約途中錯失對方訊息，最終分手收場。「現在有幾位好朋友，找不到我便send SMS ，都是5毫（一個）。」

當智能電話內置各國地圖功能，周遊列國的Gigi仍在用紙本地圖、早已停刊的舊版《Lonely Planet》，「數年前，我獨自去古巴，那裏不是講英文，又不可以上網，那裏只有網吧，沒有問題啊，我一個人去完16天，完全無穿無爛。」她也不介意《Lonely Planet》的資料過時，「有時候不用太過update。你們現代人很多事太方便、太update。你掠過一個念頭，旋即便去做，卻失去中間的過程。中間過程都是一種樂趣。」

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