47名民主派因去年參與民主派初選被控「串謀顛覆國家政權罪」，其中何桂藍及黃碧雲於大欖女懲教所羈留。她們的親友下午前往探望。黃碧雲丈夫指黃精神不俗，已為妻子準備數本書，讓她在獄中解悶。雖然被政府政治檢控，黃碧雲仍不忘提醒丈夫，幫她向庫房交稅。

黃碧雲丈夫、理大醫療及社會科學院前副院長佘雲楚，以及黃的姨甥下午3時許到懲教所外登記。佘雲楚表示，懲教所指疫情期間需先隔離還柙人士，現時黃碧雲需單獨囚禁，「喺入面冇咩細藝」，故專程為黃碧雲帶備3本書解悶，包括同名同姓作家黃碧雲所著的小說《烈女圖》、南韓小說《請照顧我媽媽》以及一本歐洲歷史書籍。佘又表示，黃碧雲本來亦吩咐他帶備聖經，但他出門後才發覺遺留在家，惟有稍後託其他親友帶入懲教所。

等待探訪期間，有親友曾以短訊慰問佘及其家人。佘亦以語音訊息回覆對方，表示「撐得住，有心。」

黃碧雲夫冀周四再上庭有好消息

佘雲楚探望黃碧雲後，指她精神不俗，惟15分鐘探訪時間不長，未有多談還柙的情況。被問到伙食如何，佘笑道「好唔好都要哽啦」，又指黃已向福利官申請私飯。佘續稱，前日曾與黃胞兄探望黃碧雲，當時對方已吩咐他打理家頭細務，提醒他協助交稅。

3月7日高等法院處理黃碧雲等11人的保釋覆核申請，佘雲楚亦有進入法庭內旁聽，今日已是連續3天見到妻子真人。佘續指，本來有一絲希望以為昨日可就保釋覆核速戰速決，惟案件一再押後，惟有寄望星期四再上庭會有好消息。佘又提到，早前黃碧雲一度獲准保釋，隨即被律政司提出覆核，心情難免受影響，「本身起碼有個機會，都有開心，但唔夠兩分鐘（律政司）就話要覆核，（心情）又打擊返。」

朋友入錢予何桂藍買收音機

除了黃碧雲，何桂藍的朋友Marcus及「牛油果」亦早於探訪時間前抵達羈留所。他們稱已為何桂藍入錢，讓何在懲教所內購買收音機。兩人探望何桂藍後，僅表示探訪過程順利，指有新消息會交由何桂藍的團隊經社交平台發放，未有透露何還柙情況。

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