政府委託的私營化驗所又再次出錯。醫管局傍晚發新聞稿，昨日（6日）接獲承辦商通知，處理樣本瓶編號時出錯，向市民發放電話短訊載有錯誤的樣本瓶編號，令他們未能於系統下載檢測紀錄，涉及103人。《蘋果》曾向醫管局查詢涉事承辦商和普通科門診診所，惟局方稱按一貫做法，不會公佈涉事承辦商。

承辦商聲稱：所有結果均為陰性

醫管局表示，事件涉及103名市民，他們曾於上周二（2日）於普通科門診診所交回樣本瓶，經檢測後，所有結果均為陰性。承辦商稱，相關偏差不涉及個人資料及私隱，亦未有影響檢測結果。

局方指，已要求承辦商立即通知受影響的市民及發出更正電話短訊，並促承辦商全面檢視有關系統及修正錯誤，亦已向食衞局及衞生署報告事件。

金域曾將陽性結果誤以陰性通知患者

政府所委托的檢測承辦商已非首次出錯。翻查資料，去年11月、政府委託化驗承辦商之一金域檢驗，處理電話短訊通知市民檢測結果資料曾出錯，令部份市民收到其他人的陰性測試結果，涉及2,972人。當中有6宗的測試結果更為陽性，惟系統誤將其他人的陰性結果以短訊通知相關患者。

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