每年正月廿六都是觀音娘娘開庫派軍糧之日，今年開庫日期為3月9日。由於疫情關係，華人廟宇委員會及東華三院旗下共8間廟宇，首創網上代客借庫還庫即時批核，善信可在網上登記，屆時透過網上直播由廟宇人員逐位代為摸庫。今集港古佬就為讀者先行，到山東街水月宮向負責人梁中杰請教借庫的大道理。

山東街水月宮提供3,800萬元至2.8億元「貸款」服務，但並非借得越多越好。東華三院的梁中杰指，善信摸庫時可默念今年需要的銀碼，摸得數字接近便已足夠，因為萬大事最緊要娘娘答應。一般摸庫都有回贈，包括豐衣足食卡、財運亨通令以及如意碗筷，而水月宮則特別推出碗筷匙扣取代傳統碗筷，節省家居空間。

水月宮原位於大石鼓（今窩打老道近亞皆老街交界），1884年建成。後來因為政府開發太子道，所以搬到山東街，門額上刻民國丁卯年穀旦，即1927年遷至。不久後廣華醫院奉政府諭接管水月宮、天后古廟及洪聖廟，以香油錢資助醫院經費，後來廣華醫院併入為東華三院，自此水月宮歸東華三院管理。

今日水月宮由左右兩座東華三院的教學大樓包圍，也有段歷史淵源。水月宮的左右偏殿以往是鄉公所和傳媒書墊，1953年教育已逐漸普及，東華三院在水月宮兩旁興建校舍，供旗下不同廟宇的學生入讀。校舍經多次改建，但大樓萬變仍不離教育事業。

籌錢、教育，早與觀音娘娘扯上關係。上環太平山道觀音堂已由鄧氏承傳180年，據他們說「借庫」習俗是由此地而起。當年鄧氏祖先見民生困苦，小孩個個目不識丁，便以北宋名書法家蔡襄「孝子修建洛陽橋」的故事，以觀音借庫名義籌錢扶貧助學。

傳說蔡襄母親懷胎時，某日泛舟橫渡泉州洛陽江卻遇上風浪，蔡母祈求觀音娘娘相救，許諾若母子平安，他日孩子必會建橋報恩。最後母子無恙，蔡襄長大後更高中狀元，可惜為官清廉，無力報蔡母建橋之約。觀音娘娘非但沒有記恨，反被蔡襄感動，便化身美女坐在蔡襄的船上，聲言若岸上有人以銀両擲中她，便會下嫁其人，於是岸上男兒將錢財盡擲到船上，無一落到觀音的幻相，卻堆滿船上，觀音便「借出」錢財讓蔡襄作為建橋的經費。

先有孔明草船借箭，後有娘娘坐船籌錢，故事後來演變為「觀音借庫」以娘娘貸款名義籌募香油錢，善信則希望得到娘娘保佑，各取所需。

借錢梗要還，其實都是捐款給中介，正月廿六透過網上借庫後，要記得還款期是明年同樣時候。

鳴謝：東華三院 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！