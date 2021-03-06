因承認煽惑和組織參與未經批准集結等罪，被判囚13.5個月的黃之鋒，最新一份獄中親筆信透露自己在監獄的辛酸。已服刑3個多月，他指在獄中度過喜慶節日，實在不容易適應：「從還柙於荔枝角至被編配為甲級犯到石壁監獄服刑，確是用上了不少時間調節個人狀態，由冬至到立春，前後橫跨多個喜慶節日，實情也會讓適應期間更具考驗。」

「甲級犯」365日限單人倉「獨食」

被單獨囚禁的黃之鋒指，在牢房裏與恐懼以及孤寂搏鬥，絕非輕而易舉：「尤其是當想到大家在新年聚首一堂的時候，甲級犯一年365日的早、晚餐也被限於單人監倉獨自進食，會有不好過的感覺。」

他指，偶爾看到電視劇集裏的演員跟親友圍着餐桌吃飯，也會在想不知待至哪天，方能在囚室以外的地方好好吃一頓飯：「期盼出獄的話可以實現的小願望，那怕看起來是微不足道，如今卻是於四面牆裏記掛的畫面。」

替黃之鋒出文的編輯提到，之鋒在獄中閱讀小說、學術書籍和聽電台節目，珍惜在囚的光陰裝備自己。該編輯引述黃之鋒指，收到來自全球各地的朋友來信令他十分感動，又提醒各位來信朋友可以在信紙寫下回郵地址，以便之鋒親自回信。

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