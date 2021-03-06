【本報訊】40多輛總值逾億元的超級跑車上月21日清晨在灣仔列陣行駛，被警方反非法賽車行動「一網成擒」截查，其中一輛日產GTR更疑非法改裝被拖走檢驗，事件令人關注有富貴飛車黨周日出沒「晨操」，恐危及其他駕駛者安全。本報接觸到活動一名貴族車會會友，他與涉事GTR「劃清界線」，直指對方是路人，揚言車會禁止會員飆車，惟事後已暫停周末晨駕聚會。

涉事的超跑隊伍來自本地車會SMD（Sunday Morning Drive）Club，會員包括法律界、醫生、商人及專業人士等，是香港著名貴族車會。據知該會由資深車友Wilson Sham於2012年成立，聲稱宗旨是聚集駕駛超跑的志同道合人士，每逢周末舉行晨駕活動，會員集合後到不同地方吃早餐，交流車經談天說地，最近陳茂波在預算案宣佈狂加牌費，亦成為車友的討論話題。

指sport car未夠班入會

不願上鏡的會員阿信稱，事發當日是例行每周一次的SMD晨駕早餐活動，當時40多輛超跑正駛往中環摩天輪方向，原定計劃影大合照後，經西隧駛往西貢吃早餐，未料在灣仔被警方截查，故當天活動已暫停。

事件中警方拖走一輛疑非法改裝的GTR跑車，其餘各車及司機均獲放行，阿信指該GTR屬路人，當時沒限制對方加入駕駛，他指GTR不符合SMD對超跑的要求，「GTR係一架sport car，但未去到super car」。該會現時最耀眼超跑包括身價1,000萬元的林寶堅尼SVJ、麥拉倫SENNA及法拉利488 Spider等，會員車價總值估計逾10億元。

對於今次事件令富貴飛車黨惹來劣評，阿信強調SMD對會員有一定要求，「有錢買靚車唔係大晒，對會員駕駛態度都有要求，每次活動一定唔可以超速或者cut左cut右，要守交通規則，大家都好斯文好守規矩，個個都好錫車」。他續指事發後為免麻煩，所以該會「暫時停一停周末聚會先」。

本港有不少「遊車河」熱門地，例如三號幹線、東區走廊、石澳、大尾篤、鹿頸及大帽山等，惟過去屢有市民投訴噪音擾民，亦曾發生意外。2007年9月，約30輛法拉利或保時捷在新田公路列隊飛馳，一輛法拉利失事，本身為針織廠東主的司機遭活活燒死。