全國人大常委會周五宣佈「完善香港選舉制度的決定草案」，預告閹割香港選舉。繼律政司司長鄭若驊昨率先表態會「配合完成修例」後，政務司司長張建宗今亦在網誌表示，落實「愛國者治港」是香港走出困局、重新出發的必要條件，也是最低要求，特區政府管治團隊必定全面配合，通過本地立法切實執行，堅持實踐「愛國者治港」原則，不負中央所託。

張建宗說，完善香港選舉制度刻不容緩。他重提前年反修例引發的連串風波時，特別提到立法會內務委員會多次未能選出正副逛街，令內會完全停擺，認為若由「愛國者作為治港人士包括立法會議員，這些爭拗及內耗將不會出現，立法會可聚焦做實事」，而目前香港正處於由亂到治的關鍵時期，及時遏止反中亂港勢力，通過選舉進入特區政治體制至關重要。

他又謂，要求治港人士是愛國者是天經地義、理所當然。而治港人士，除了行政長官和行政機關的官員外，也包括立法機關的議員、司法機關的法官、區議員以及公務員；並強調「中央有權有責修改完善香港的選舉制度是無可置疑、合理和合法」，特區政府完全尊重中央在完善政治體制方面的主導權，並會全面配合。

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