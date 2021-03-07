雖然規定香港如何落實「一國兩制」的《基本法》中有專章講述「政治體制」，但前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰接受內地傳媒專訪時卻聲稱「一國兩制」中的「兩制」，是指「經濟制度、金融開放的制度」，而不是政治制度，因為香港要改變政治制度，需經全國人大常委會通過或備案才能實施。曾任基本法諮詢委員的民主黨前主席李永達接受《蘋果》查詢時指，「一國兩制」除指兩地經濟制度有所不同，亦指香港會維持資本主義社會下的人權、自由、法治和民主制度，斥范太扭曲歷史。

范太接受內地傳媒專訪時談及人大審議有關完善本港選舉制度的決定議案時表示，目前香港的趨勢已經偏離《基本法》的原意，因此要回看歷史，回歸「一國兩制」的初心；香港運行的選舉制度不可行，會將香港的繁榮安定付諸流水，形容本港已經「被逼到懸崖邊」。

她又指，今時今日，為了香港和國家，已經「沒辦法再忍」，只能完善選舉制度，將一些不愛國、不願接受憲法和《基本法》、不願意為香港繁榮安定努力的人置之門外。

曾任基本法諮詢委員的民主黨前主席李永達接受《蘋果》查詢時指，根據中共前領導人鄧小平的說法，「一國兩制」是指內地維持社會主義制度，香港則維持資本主義制度，兩地除經濟制度有所不同，亦指香港會維持資本主義社會下的人權、自由、法治和民主制度，「如果唔係點解《基本法》45條、68條要寫特首同立法會選舉要邁向普選產生？如果純粹係講經濟制度，我哋將中國憲法全部照抄落《基本法》咪得囉！但我哋（起草《基本法》時）並無將佢哋全部抄嚟香港。」

他指，明白中共目前已意圖將香港的人權、自由、法治和民主制度變成跟內地一樣，但認為范太與其扭曲歷史，不如向香港人說清楚，「你坦坦白白講，係（北京）唔鍾意畀咁多民主你（香港），我會順氣啲囉，你唔好講到自己好有理由咁」，認為范太今日說法難以說服香港人。

香港實行「一國兩制」一向被視為兩岸統一的示範，中共已故領導人鄧小平在1979年1月提出「一國兩制」的構想，表示只要台灣「回歸祖國」，中共尊重台灣的現實和現行制度。

1981年，中共表示若台灣成為特別行政區，享有高度自治權，並可保留軍隊，中央政府不干預台灣的地方事務，「台灣現行社會、經濟制度不變，生活方式不變，同外國的經濟、文化關係不變。」中共官方對「一國兩制」的演繹，一直解釋是充份考慮台灣的具體情況，「國家的主體堅持社會主義制度，同時在台灣保持原有的資本主義制度和生活方式長期不變」，並非只談經濟金融制度。

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