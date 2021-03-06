【本報訊】教育局全速配合中共向全港學生洗腦，教育局長楊潤雄本月5日向各中小學校長發出通函，跟進內地將4月15日定為全民國家安全教育日。教育局指令學校應配合推出國家安全教育活動，包括升掛國旗並奏唱國歌、講解國安教育日的意義等。民主黨主席羅健熙炮轟教育局的通函只提及國安法的所謂「正面影響」，卻隻字不提社會現實，形容教育日旨在宣揚「國安大法好，一提到中國就只能有讚冇彈，洗學生腦」。

教育局在通函指出，港版國安法自去年實施後，維護國家安全是政府的憲制責任，推行國安教育亦屬學校應盡之責，因此為配合下月舉行的全民國安教育日，教育局向學校提出相關教學活動的建議，供校方參考，包括要求學生就國家安全進行專題研究、舉辦班際比賽及奏唱國歌等。

通函附載一份「全民國家安全教育日講解重點舉隅」，建議學校於早會或班主任課，內容脫離現實，文件稱：「維護國家安全和香港法治，是香港社會持續發展的基石，使市民安居樂業，有助提升本地和國際投資者對香港未來的信心。」美國傳統基金會日前發表的最新經濟自由度指數，香港及澳門不再包括在排名內，理由是香港與澳門的政策最終由北京控制。

教育局又製作了一份供學校向學生播放的「國家安全．有你有我」有聲繪本，影片長約七分鐘，其中一位角色聲稱，國安法只針對一小撮人，基本法保障的權利如新聞自由、言論自由等不受影響，但權利並非完全不受限制，孩子要「守法守規」。

民主黨斥洗學生腦

民主黨主席羅健熙批評，上述所有與國安法相關的教學建議根本沒有反映現實，「國安法寫就寫保障人權，你睇吓個社會就知佢教嘅唔會係真」。他又舉例質疑，繪本等建議內容均強調國安法使香港更加繁榮穩定，但自實施後香港經濟地位每況愈下，外資亦對港失信心，形容「呢啲課程都係國安大法好，一提到中國就只能有讚冇彈，洗學生腦」。

教育界立法會前議員葉建源則指，教育局通函只屬建議性質，學校並不需要全部採用，由於國安法議題敏感，相信學校會謹慎決定教學活動。