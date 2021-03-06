港府跳船潮延伸至法定機構，貿易發展局台灣總經理潘慧心（圖）在香港駐台機構新春酒會上宣佈，她因個人生涯規劃將於本月底離開貿發局。消息稱潘在台任期屆滿後無意續聘，並已取得台灣居留權，據悉這種情況並不多見。

陸委會無否認

據台灣《聯合報》報道，香港經濟貿易文化辦事處、貿發局與旅發局3日晚在台北舉行新春酒會，潘慧心在致辭時透露離職訊息。對卸任後生涯規劃，潘不願多談，僅表示會留台先休息一下。有消息稱她已取得台灣居留權，陸委會不願證實也未否認，僅表示香港居民申請在台居留，主管機關均會依法審理，當局對個案沒有任何評論。有分析稱，潘不會是個別個案，在香港整體形勢下，港官員「跳船」將成為潮流。據悉潘離任後，貿發局台灣總經理一職將暫時懸缺。

畢業於香港浸會大學傳理學系的潘慧心，1999年加入貿發局，曾先後派駐北京和洛杉磯，2017年轉調至台灣擔任總經理。台灣媒體對潘的第一印象，是其道地的國語，潘曾說這口標準的國語讓很多人對她很好奇，而這要歸因早期台灣的戲劇和歌曲。貿發局作為港府半官方機構，2008年10月16日獲馬英九政府正式核准來台設立機構。陸委會當時稱這是首例，為台港拓展經貿關係的重要一步。

台灣《聯合報》