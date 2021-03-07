本港一周內出現兩宗接種科興疫苗後死亡個案，政務司司長張建宗在網誌表示，專家委員會明天開會評估因果關係，並稱明白部份人或因此感到擔心，但「始終要以科學為本看疫苗安全」，相信專家意見，希望公眾釋除疑慮，強調政府會本着公開、透明和負責任的原則，做好疫苗接種和監察工作。

張建宗提到「安心出行」應用程式，指因應K11 MUSEA群組確診個案不斷增加，已即時擴大「安心出行」的通知網，呼籲接獲感染風險通知人士透過網上預約，到社區檢測中心接受免費檢測。

14場所負責人涉違規被罰

張建宗又說，食環署會加強巡查場所，上月18日至本月2日期間共巡查餐飲處所超過13,900次，及向涉嫌違反規定的餐飲業務負責人作出13宗檢控，有關負責人須停止晚市堂食維持2人限桌令，為期3天或7天；另有一名公眾娛樂場所負責人因沒有展示「安心出行」二維碼，須關閉處所14天。

他希望，餐廳盡量配合「執枱專員」安排，若不可行，執枱員工須在轉為執行其他職責前採取手部衞生措施。

繼一名患嚴重糖尿病的63歲男子上月26日接種中國科興疫苗，兩日（28日）後死亡後，一名55歲女子周二（2日）同樣接種科興疫苗，3日後疑中風入住廣華醫院，至昨日（6日）凌晨離世，是一周內第2宗的接種疫苗後死亡個案。女死者是陪同60歲以上人士接種疫苗而可以打針的人士，本身有長期病患，包括高血壓、血脂高及蛋白尿。

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