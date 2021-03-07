因參加「35+初選」被控「串謀顛覆國家政權罪」的47名民主派人士，經過漫長審訊後，至今只有4人獲准保釋。牆內日子難捱，民主派呼籲市民化身「寫信師」，用文字為失去自由的民主派人士打氣。

社民連兩名成員包括長毛梁國雄及沙田區議員岑子杰是被捕者。社民連於Facebook指，面對未知歸期何時的獄中生活，長毛及岑子杰均「希望大家多啲寫信畀佢哋」。朱凱廸亦透過助手多次傳話稱「好想收信」，「每周一封，每月一封，甚至只寫一封都唔拘，總之就多多益善。」吳敏兒的Facebook專頁亦指出：「收信係在囚手足最重要的精神食糧，職工盟會代為處理所有給Carol的信。」

社民連吳文遠接受《蘋果》訪問時表示，香港人的信件對於被還柙人士十分重要，可以讓他們「時間易啲過，知道外面都有人分擔佢哋嘅鬱結」，「大家當然唔好寫兩句加油就算，可以寫多啲個人感受」。曾試過被囚禁的吳文遠又指，在獄中每日要了解外面發生的事並不容易，時間亦會變得慢很多；他透露今日探望岑子杰時，對方亦苦笑指：「唔入嚟坐，都唔知一日有24個鐘」，透露岑擔心家人和香港人。

目前多位因被選被囚者也有各自所屬團體及組織代為收信；若未有相關政團背景者，市民可將信件寄至囚權組織「石牆花」，由該組織代為分發。

寫信注意事項

一、可分享生活點滴、時事、社會情況分析；

二、寄往懲教所的信件，會被懲教署職員拆開檢查，故請勿書寫違法的內容；

三、不可用釘書機釘；

四、請勿寫任何有關監獄情況或逃獄內容，亦不要寫抗爭口號；

五、不可寄賀卡、硬卡紙、立體信紙（懲教署規定每位還柙人士最多只能收取30張賀卡，多出的賀卡會被放入私人物品箱並丟棄）；

六、勿附有閃亮效果的墨水及使用塗改液或改錯帶；

七、不要使用過厚的信紙；

八、勿附加任何裝飾，如立體信紙、貼紙、閃粉；

九、信封除信紙外，不可附有任何物件，例如：錢、郵票、回郵信封、食物、書簽、卡片等；

十、如希望收信人回信，可在信中留下回郵地址。

信件收集點

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

註：部份組織仍在整理收信資料，稍後再有詳情

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