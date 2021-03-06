政府強推「安心出行」及WhatsApp改變用戶私隱政策，令港人更關心手機私隱問題，重返舊式功能手機懷抱是否可行？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，2G和3G網絡終將結束，市面舊式手機未能支援新網絡，終須停用。他建議，從保障私隱角度，可考慮另置「清水機」，將部份應用程式分開，減少洩密風險。

記者 羅惠儀 攝影 黃耀興

舊式功能手機主要對象為長者，亦有家長買給子女作聯絡用途。方保僑補充，部份功能手機具上網功能，但只能瀏覽簡單網站，像現時仍保留純文字版的網頁；近年新推出的功能手機則可使用WhatsApp，外殼較智能電話耐用，充電後可用上數天，因此向來不乏捧場客，例如從事裝修、貨車司機。

兩部手機劃分用途

至於私隱外洩問題，方保僑解釋，一般功能手機的作業系統屬「小眾」，內置的即時通訊及社交平台程式乃為該作業系統特別撰寫，例如Nokia近年沿用的作業系統KaiOS：「其市場佔有率少於1%。一般來說，保安風險較低卻不代表完全沒有……一般黑客都會找作業系統市場佔有率較高的手機作攻擊對象。」

現時部份食肆只讓顧客掃描「安心出行」二維碼。方保僑指，若屬商務應酬則難以避免下載有關軟件，建議另添置一部「清水機」用來下載某些應用程式，卻不用作社交聯繫等用途，包括拍照、上網及用WhatsApp：「大家都擔心『安心出行』是否盜取個人資料及位置……暫時我們見到又未有。不過，當（軟件）每天更新又是否可以？不打緊，你便將『安心出行』裝在另一部手機吧！」

電訊商陸續取消2G計劃

陸續有電訊商不再提供2G月費計劃，安排客戶升級3G。方保僑指，全球網絡世界步入5G，3G覆蓋範圍越來越細。為追蹤失智長者而設「老人機」主要用3G，長遠來說，追蹤定位功能或出現偏差，也須換機。

3香港發言人表示，該公司再沒有提供2G月費計劃，現有2G客戶佔極少數，可零機價升級使用4G或5G服務優惠。

家長選舊機 防子女上網

鴨寮街一手機店店員陳先生表示，每月平售出約三至四十部舊款功能手機，「除了長者，亦有另類人士，會買來做後備機；甚至有家長會買來給小朋友，只需插入電話卡，方便聯絡，不讓他們下載遊戲Apps。」

N系手機性能穩定，向來有忠實用家，近年推出新復刻版舊款手機，可用4G 網路，卻不能下載Android、iOS系統的流動應用程式，售價約五百元：「它內置了Facebook、YouTube，亦可以upgrade software用WhatsApp，但不代表你可下載其他Apps。」

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