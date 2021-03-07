世道紛亂，47名泛民因初選被控違《國安法》、中大學生會不敵打壓總辭，連港台都再次守不住。每天令人崩潰的事情太多，但仍有不少手足心念至今被還柙逾2個月的壹傳媒創辦人黎智英，有人在農曆新年前夕送上詩文打氣，有人分享與陌生人集資在《蘋果》登廣告的有趣經歷，也有人以黎智英的勇氣為自己加油，更有人送上笑話一則，冀黎在孤獨的獄中能帶笑面對一切，也有忠實讀者幾乎「天天寫，封封寫滿六百句的我愛你」。當然，信中沒有半句「我愛你」，但一字一句都是情，「如果可以的話，在你覺得孤單時候，想想我們，也希望我們的想念能加給你一點點溫暖」。

過去大半個月，《蘋果》陸續收到寄予黎智英的電郵和信件，有人直言黎雖然遭噤聲，卻能鼓勵人心。《蘋果》讀者Pauline稱，縱然他今日連向公眾說話的自由都沒有，但「單單是您的存在，已是一個活生生的『No fear！Fight On！』的具體樣板」，更稱黎無畏無懼的表現「令向來膽小怕事的我，雖然未敢站出來，但也決心要在自己小小的崗位上堅持到底」。

讀者Janice Mong亦稱，過去《蘋果》予人嘩眾取寵的印象，但反送中事件後令人性表露無遺，「大部份達官貴人都怯於暴政而搖尾乞憐，只有你仍為香港人捍衛自由而發聲，甚至因而承受牢獄之苦，你係香港極少數值得尊敬既（嘅）人！」Janice形容政權阻止市民聽審、跟車，企圖磨滅黎的意志，「我地（哋）絕對唔會忘記你呢個英雄！」

讀者為黎送詩、謎語

有人以詩文送上鼓勵，有「香港人」稱：「運交華蓋欲何求，略作翻身已碰壁，橫眉冷對千夫指，俯首甘為港子牛。」亦有人自稱「撐你的讀者花EE」，如家人般叮囑患有糖尿病的黎智英，希望他身體健康，「瞭解每天食物都不容易入口，辛苦你了！」又送上謎語一則：「john有個仔叫乜名？──（Johnson）。Johnson又有個仔叫乜名？──（Johnsonbaby J）希望你可開心下！」指仍有很多香港人留守這城，「我們期待見你！」

黎智英的「寫信師」當然不乏早前曾接受訪問、早年已移民到美國的港人Karmen，以署名「掛念你的手足/老朋友」繼續送上打氣電郵，間中細訴軼事、送來節日問候，更會為不平事義憤填膺。如她在終院宣判律政司上訴得直、撤銷黎智英的保釋之際傳來的電郵，形容事件荒謬絕倫，「但是，我絶對不要示弱。反正一跪下，習慣了，就不會再像個人般站得筆直了」。在黎2月中再次被捕、遭指控是「攬炒團隊」幕後負責人當天，她亦祝願黎和另外8位手足平安，一切順利。

「只有堅持，我們才能守住希望」

早前47名泛民人士因初選被控違《國安法》，Karmen亦稱「要多愛一個地方，才會願意付出這麼多去捍衛呢？」又指眾人被困在窗內，定必不好受。「我想，你最希望的，是在窗外的我們不懷憂喪志、不忘初心、到你們歸隊之時，隊友統統團結一致，浩浩蕩蕩地向前行。只有堅持，我們才能守住希望。」

她亦會在農曆新年或情人節傳來祝福，透露早前與一眾陌生網友發起集資在《蘋果》刊登廣告，「就這樣毫無懸念的相信不真正算是朋友的人。有人會說我們瘋狂，可是對同路人的純粹跟善良完全信任，那種心安理得，就是很難言喻嘛。」至廣告順利刊出，「看，你和蘋果，仍然是有許多人撐的。」

盼終能看到邪不能勝正

她亦分享道：「小時候相信邪不能勝正，不知道是成年人故意為保護我的童年而把醜惡遮蓋，還是看得太多卡通片所致。到出來社會工作，這個信念就翻天覆地的動搖了。」她指自己很少開口詛咒那些人，但還是暗地希望在有生之年，能看見邪不能勝正這一幕。

Karmen亦總會用不同言論安慰黎，「希望讓你知道大家都沒有忘記你之餘，更重要的是，擁有相同信念的人還有許多許多」。又稱在窗外的她，努力將黎值得尊敬的選擇盡力解釋給還未完全明白事情始末的人聽，不少人都認為他的選擇不可思議，「因為從一開始，你就不應該被困窗內」。到提及中大學生會內閣「朔夜」遭中大懲處，「看見年輕學生委屈落淚，很難受」。她在電郵中附上音樂人吳林峰CD內的一句說話：「本想放棄時回頭看看吧，那些令你現在變得堅強的日子，必定會是我們堅持下去的原因，什麼也好，我們一起撐下去」。

鐵窗也許能鎖住驅體，但思念卻能越過高牆、穿透黑暗，為牢內的他送上慰藉。

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