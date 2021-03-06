【本報訊】保釋覆核案再次有數以百計同路人專程到庭支持一眾被告，逾150張公眾席籌號於早上8時半前派發完畢。前一晚才獲釋的楊雪盈、呂智恆亦有到庭聽審。有長者日前參與西九龍法院的馬拉松聆訊聲援行動，昨日又來到撐手足，說是「我哋唔支持咁點得呀？共產黨最唔鍾意睇嘅嘢，我就專登就做。」

「中共唔鍾意嘅我就專登做」

10時開庭，早上約8時，已有數十人在法院外排隊取籌。 年屆71歲、滿頭白髮持柺杖的郭婆婆，早上8時已到達高等法院門外排隊取籌。日前在西九龍法院的世紀馬拉松審訊，她參與了三場，「真係太攰，但第四日好夜先肯走」。她表示會繼續身體力行地支持所有初選被告，「我哋唔支持咁點得呀？共產黨最唔鍾意睇嘅嘢，我就專登就做。」

雖然不是被告親屬，但郭婆婆早已把他們代入成自己的骨肉，「成日話我哋顛覆佢哋（中共），我哋何德何能呀？我哋又冇軍隊又冇炮，根本就自己喺度恐懼。」

陸先生及黃先生同樣在8時已經來到，但是他們沒有打算入法庭內旁聽，希望盡量為被告家屬預留座位。陸先生表示，兩人都會等到三場聆訊結束後再送囚車，「想佢哋（被告）知道有人等緊佢哋，相信佢哋多少都有情緒困擾，想做多啲。」

兩人早前亦有到西九龍法院聲援47名民主派，黃先生說，雖然到庭聲援要花一定心力、會感到疲倦，但比起被告承受的都是微不足道，「佢哋更攰，喺入面飽受心理壓力。」

另一聲援人士曾先生則表示到場支持手足，為眾被告打氣，希望他們能支持下去，想對他們說「無論呢度定出面都有好多人撐你哋」。他對聆訊結果不感樂觀，「𠵱家法治情況咁樣，只能話大家都要堅強。」