本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情再有緩和趨勢，昨日（7日）新增8宗確診，是相隔一日再次錄得單位數。4宗本地個案，當中2宗源頭不明，2宗與其他個案相關，在個案追蹤時發現送院；4宗輸入個案，涉及兩名外傭。另有10多宗初步確診。

一名源頭不明確診患者（第11071號個案）和一名初步確診無源頭患者在發病前曾到K11 MUSEA使用洗手間，隨後分別到門診和檢測中心採樣，兩人樣本均呈陽性。一名源頭不明確診患者（第11072號個案）被白車送往急症室發現染疫，其居住的將軍澳坑口寶寧路富寧花園1座需強制檢測，其餘2宗與其他個案相關的個案均是確診者的家人，分別是聖保羅男女中學的中六學生、般咸道聖保羅書院中四學生和聖安多尼學校的學生，衛生署建議3間學校停課14日。此外，周六有4宗輸入個案，歐家榮指在2宗分別來自印度、巴基斯坦的個案中發現N501Y變異基因，至今發現56宗輸入個案帶有此變異基因。

名潮食館及K11 MUSEA群組經基因分析後，相信屬同一源頭，推測2月14日或該段時間曾有個案曾到K11 MUSEA，但該個案至今仍未找到，或屬隱形病人，該傳播者傳播給Cartier 2名訪客、Twinkie Cookies員工及名潮食館的源頭病人。

政府晚上公佈，有確診個案的2幢大廈及1個工作場所被納入強制檢測，至於天水圍天富苑亦有4幢大廈因為污水樣本出現陽性反應而需要納入強制檢測，天富苑對上一次出現個案是今年的1月中，於善富閣出現2宗個案，當中最近個案為第9309號個案，是為港九小輪個案的緊密接觸者。同屋苑的齊富閣、逸富閣及雅富閣亦需要接受強制檢測。

根據公告，於2月21日至3月6日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於3月8日或之前接受檢測。受檢人士若在3月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月6日強制檢測大廈名單

●灣仔道188號／克街6號廣生行大廈B座

●將軍澳富寧花園第1座

●天水圍天富苑齊富閣

●天水圍天富苑善富閣

●天水圍天富苑逸富閣

●天水圍天富苑雅富閣

強制檢測工作場所

●紅磡紅鸞道祥祺中心A座5樓502至503室OtterBox Hong Kong Limited

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周五（5日）在屯門怡樂花園及尖沙咀K11 MUSEA增設流動採樣站，為當區居民及工作人員強制檢測。屯門蝴蝶灣社區中心的流動採樣站亦延長服務至12日；而九龍佐治五世紀念公園、元朗安興遊樂場及天水圍天瑞體育館的流動採樣站則延長服務至14日。

供所有市民

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（至3月7日）

●黃竹坑遊樂場2號足球場（3月8日至3月14日）

●中環愛丁堡廣場（至3月9日）

●黃大仙廣場（至3月14日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月14日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月7日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月12日）

●沙田大會堂廣場（至3月14日）

●大埔社區中心籃球場（至3月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月14日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

供該區須強檢居民及職員

●觀塘安達邨仁達樓羽毛球場 （至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

●荃灣荃景圍體育館（至3月7日）

●天水圍天富苑齊富閣對出空地（3月7日至3月8日）

●將軍澳富寧花園地下藍球場（3月7日至3月8日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月6日16:34）

11,074宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

201宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多18人出院（6466、10311、10341、10415、10595、10795、10814、10879、10880、10891、10935、10957、10960、10998、11008、11024、11033、11050號個案）；

共10,622人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

212名確診者仍留醫；

其中12人危殆（1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10904號個案）；

15人嚴重（6386、7076、7468、8221、9055、9135、9550、9793、10083、10585、10851、10865、10942、10953、11055號個案）；

其餘185人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月6日15:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（5日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是天津3宗、廣東3宗、陝西2宗，以及上海和四川各1宗。大陸累計確診89,962宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診967宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月6日05:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過11.5億，全球死亡人數超過257.5萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,887萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52萬。印度確診人數超過1,117萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,079萬，死亡人數超過26萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、印尼、秘魯、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●日本厚生勞動省周五表示，接獲醫療機關的報告得知，一名30多歲從事醫療工作的女性在接受輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應，這是日本首例。該省表示，這名女性在接種疫苗後5分鐘內出現咳嗽、呼吸急促、眼皮腫脹、全身發癢等症狀。她當場接受急救後，症狀已減緩。這名女性有氣喘、甲狀腺功能低下等的舊疾，醫療機關認為她出現過敏反應與接種疫苗有關連，但也有可能過敏的主因是氣喘。

●加拿大周五批准使用強生疫苗，是繼阿斯利康、輝瑞及Moderna後，第4款獲批的疫苗，亦是當地首款單劑疫苗，可供18歲以上人士使用。醫療官員預計下周會就Novovax疫苗作出決定。

●英國在倫敦南部的克羅伊登（Croydon）發現了第六名在英國檢測到巴西變種病毒的病人。衞生大臣夏國賢周五指，成功地確定了相關人員，此人目前正居家隔離，沒有證據顯示會有傳播鏈，但作為預防措施，當局將會在克羅伊登進行更多檢測。

●世衞突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周五表示，就算有疫苗，各國也不可以放寬防疫措施，特別提到巴西的情況令人關注。「我們以為已經捱過了，但我們未……如果我們不少心，國家有可能進入第三波或第四波（確診）急升」。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,871,038 (522,188)

印度 11,173,761 (188,866)

巴⻄ 10,793,732 (260,970)

俄羅斯 4,252,876 (86,821)

英國 4,213,824 (124,259)

法國 3,918,397 (88,412)

⻄班牙 3,149,012 (71,138)

意⼤利 3,023,129 (99,271)

⼟⽿其 2,757,460 (28,901)

德國 2,493,864 (71,693 )

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