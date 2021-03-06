【本報訊】衞生署助理署長（藥物）陳凌峯引述科興藥廠提交的資料表示，目前全球已注射4,400萬劑科興疫苗，當中有56宗死亡個案，經評估後認為與疫苗無直接關係。本港疫苗接種計劃2月22日開始至昨日，透過通報機制收到20宗接種後不良反應個案，其中一宗毋須送院，入院個案大部份人是頭暈、心悸、胸部不適等。

政府新聞處公佈，上周五再有兩宗接種科興後不適事故。官涌體育館社區疫苗接種中心一名62歲女子打針後感眩暈，送往伊利沙伯醫院留院觀察，情況穩定。中央圖書館社區疫苗接種中心亦有一名30歲男子打針後左臂麻痺，送往律敦治醫院，經治療及觀察後，情況穩定，毋須留院。

醫生：難排除打針誘發中風

55歲女子接種科興疫苗三日後中風不治，有腦神經科專科醫生表示，打針後血壓波動十分常見，加上死者有高血壓等高風險因素，暫難排除打針後間接誘發中風的可能。

腦神經科專科醫生張德輝指出，疫苗包含病毒的抗原等成份，一般而言打針後有可能引起類似感染病毒後的反應。不過他補充，雖然有案例顯示，武肺患者可能會腦部發炎或神經線受影響，但暫時無證據或文獻顯示患者中風風險增加，推斷疫苗不會直接導致中風。

但他稱，打針後血壓波動是十分常見情況，若出現嚴重血壓波動，有可能導致心房顫動或影響大血管血流，就可能出現中風。

對於病人中風後翌日離世，他認為情況不常見，因本港中風死亡率僅約10%至20%，必須是大型中風才有高機率危及生命。