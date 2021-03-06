【本報訊】香港的各級選舉將被全方位閹割，主管港澳事務的國務院副總理韓正昨接見港區全國政協委員，表明改革香港選舉制度有必要及逼切，更稱增加特首選委會和立法會成員有助提高代表性，又指如中央不採取行動，一國兩制和繁榮將受動搖。前全國人大常委范徐麗泰表明，香港政制不是由香港「話事」，故今次不作諮詢，她又批評民主派沒有被諮詢的資格。

范太：泛民無資格做忠誠反對派

正當大批港人因為一國兩制已死而決心移民，有消息卻指，韓正在與政協會面時，指希望政協向市民解釋，並着大家放心，「一國兩制、港人治港、高度自治的大方針不會變」。他又指，如果中央今次不採取行動改革選舉，一國兩制和繁榮將會受到動搖和影響。據官媒央視報道，韓正在會上指，香港管治權必須掌握在「堅定的愛國者」手中。

有參與會面的政協委員唐英年會後受訪稱，韓正提出要確保「愛國者治港」，選舉改革有必要性和緊迫性，但韓沒有透露具體安排，只表示會擴大選委會和立法會，到時選委會委員和立法會議員數目會增加，「人數代表會更加多，因此代表會更加好。」

香港選舉的空間將被大幅收窄，民主派日後的議席勢必銳減，但唐英年卻認為，中央非刻意剔除任何人，也不是針對民主派，民主派不會一下子消失，仍有參政空間。

今次香港的選舉制度改動，不再如以往般前諮詢港人，前全國人大常委范徐麗泰接受內地傳媒訪問時指，香港政制發展不是香港「話事」，今次政改亦非由香港提出，因為時間上做不到、來不及，實際操作也有困難。被問到民主派也無被諮詢時，范太斥民主派沒有被諮詢的資格：「如果你根本不想香港好，為了你的假民主、假自由，而想令香港大眾不能安居樂業的話，這些人值得去諮詢嗎？」她認為民主派連做「忠誠反對派」的資格都沒有。律政司司長鄭若驊昨指，會率領律政司配合今次選舉修例工作。