【本報訊】德國BioNTech生產的「復必泰」疫苗本周三（10日）開打，由醫管局營運的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心昨試行運作。港大微生物學系講座教授袁國勇昨率先接種復必泰，他不選擇國產科興疫苗，原因是復必泰保護能力較佳，「猛一啲」。

皮裏注射痛楚增 大讚「正嘢」

袁國勇昨日接種復必泰後表示，希望能成為示範榜樣，呼籲公眾及早接種武肺疫苗。他以戴口罩比喻接種疫苗，若僅少數人做，對防疫幫助不大，須社會上大部份人都做，才能有效控制疫情；若有逾八成人打針，相信疫情可迅速消退，回復社會正常運作。

他今次是自行打針，且選擇是痛楚更明顯的「皮裏注射」，而非一般人採用肌肉注射，欲證明一般人接種疫苗時痛苦更少，毋須害怕打針。注射時，接種中心人員遞上疫苗，他邊接邊稱「正呀」，然後表示「自己嚟」，很純熟地用右手向左手打針，然後向在場記者稱：「我呢個皮裏注射好痛㗎，不過正嘢嚟嘅。」

港大正研發一款噴鼻式武肺疫苗，袁國勇曾表示相信團隊成果，只會接種該款新研發疫苗。突然轉軚，他解釋，由於年屆64歲，獲瑪麗醫院臨床藥物試驗中心通知超齡，不符合參與該疫苗第一期臨床試驗資格，因此只能改打其他疫苗。

他解釋經常接觸病人、於實驗室處理病毒及出入疫區疫廈巡視，屬於較高危染病人群，且自覺身體健康、沒有長期病，因此選擇「雖然副作用較多、但保護能力較佳、猛一啲」的復必泰。