【港版二二八】

【本報訊】初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，當中四人前晚暫獲保釋，另11人昨就律政司覆核其保釋提堂，餘下32人分別扣押荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所和大欖懲教所。縱然未審先失自由，但各被告堅強面對，有人苦中作樂獄中跳街舞、幻想難食的監房飯是日式「手羽燒」、「親子丼」。面對眼前逆境，牆內的人未失信心，牆外的人亦隔着玻璃畫心心，更有人發起寫信支持送暖，盼望「保持愛與希望」，共同度過。

余思朗：與岑敖暉玻璃上畫心

岑敖暉前日突然轉到高度設防的赤柱監獄關押，新婚妻子余思朗不知情下撲個空。昨早她帶來書本、牙膏等日用品給丈夫，其後在fb交代丈夫近況，形容「感覺是隔咗好耐好耐之後終於可以傾到偈。」平日無所不談，如只能相見15分鐘，她說現時「隨身帶住本簿，想講就寫低，一次過寄了四封信給他。」

「老公冇剃鬚仲係好靚仔」

她指：「本來以為見到佢（岑）會喊到豬頭咁，但見到實在太太太開心，仲有講有笑，我哋用消毒紙巾係玻璃上互畫心心，好開心終於見到佢。」又指丈夫不斷問外間發生甚麼事，不過岑「幾日冇剃鬚，好長。（當然我老公仲係好靚仔）」，亦因未有書看感覺悶，希望有心人寫信給他。

Emilia：劉頴匡跟李予信跳舞

劉頴匡現時還柙於荔枝角收押所，昨晨8時其女友Emilia帶來一套聖詩探望。等候期間Emilia一直愁眉深鎖，但離開時不再眉頭緊皺，Emilia指劉頴匡精神不俗，還與其他政治犯苦中作樂。「佢話李予信帶佢哋一齊跳街舞，范國威就帶熱身」，Emilia說時不禁失笑。

「幻想」膳食是日本菜

Emilia續指，他們幻想監倉膳食為日式美食，例如稱雞翼為手羽燒、有雞肉雞蛋的飯當作親子丼。眼見失去自由的男友不忘開玩笑，她也自勉要學習苦中作樂，調整心態適應現況，盡力為男友打點一切，「盡量每日嚟探佢，會帶唔同朋友，等佢見多啲人」，稱一齊撐住。

陳皓桓：岑子杰含淚謝送車師

岑子杰現時身在荔枝角收押所，民陣召集人陳皓桓昨早到來探望，他指岑子杰未有剃鬚刀，所以「儀容就差啲啦，你知佢平日幾乾淨㗎啦，條眉又冇得畫」。不過他指岑在收押所與不同人交流，令他有各種「諗頭」，他引述岑指想多思考和寫作，希望收到歌詞可以唱歌，岑更託他感謝連日送囚車的市民，眼泛淚光說「聽到市民嗌加油，支持佢哋，佢哋成架車嘅人都喊。」

陳遇梁晃維 互相鼓勵

他又引述岑稱，感覺在收押所內時間流逝得較慢，「唔知道原來一日有24個小時」。他指探望岑子杰期間，遇到還柙的好友梁晃維、楊岳橋和梁國雄，當時梁晃維向他展示心形手勢，他亦給對方一個心心，以作鼓勵。

朱凱廸妻：攜女探監等逾5小時

朱凱廸的太太區佩芬昨日帶女兒到赤柱監獄探望丈夫時再遇波折，前日她未被通知丈夫轉倉撲空，昨早9時等至下午2時半才能探望丈夫，離開時批評懲教署安排極為混亂。朱太形容「真係好折磨人！」懷疑朱的探監名單上，沒有填上女兒名字，故收押所需時處理，惟朱太指之前已加上女兒名字，「咁我唔知邊度出錯喇！」

朱：最緊要你哋嚟睇我

朱太憶述見到丈夫時滿心歡喜，「我哋跑去睇佢，好開心，見到佢都笑住同我哋講，『最緊要你哋嚟睇我』，所以無論路程幾遠要等幾耐，我都一定會不斷嚟睇佢，唔同嘅朋友都會！」她已替丈夫預備25本書，又引述他勉勵戰友和香港人，「要保持愛同希望」。