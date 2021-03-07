新巴城巴上月底裁減84名後勤員．去年才入職的實習生更全組被炒。新世界第一巴士公司職工會日前與管理層會面，引述公司指後勤員工的重組計劃已完成，但仍未完成檢視站長、督察、工程部的人手安排，工會憂再有下一波裁員行動。

承諾為有私家車牌被裁員工考巴士牌

新巴職工會上周與管理層會面，提出8大訴求，工會表示資方在會上答允其中5項要求，包括承諾若日後招聘人手，會優先考慮是次被裁員工；公司亦會為被裁員工撰寫新的離職信，信中註明有關員工是因為公司業務重組而離職，並非其他原因而被裁。公司同時亦會發信向工程師學會證明，被裁的見習工程師也並非因犯錯而離職。

管理層又承諾，被裁員工如有興趣轉職為兼職車長，公司會優先考慮；若有關員工仍未有巴士牌，但已有私家車牌超過一年，公司會為該批員工考取巴士牌。

拒發放額外補償及賠償1個月無薪假薪酬損失

新巴城巴上月大裁員後，工會曾要求公司發放額外補償。但工會指，公司在會上已拒絕有關要求，也不會賠償上一個月員工放取「無薪假」所損失的薪酬。工會另要求公司發放乘車證予被裁同事，但管理層稱需再作考慮，未能即時答應。

工會引述公司指，後勤員工的重組計劃已完成，寫字樓人事變動告一段落，但仍未完成檢視站長、督察、工程部的人手安排，意味着公司可能會繼續有崗位重組。

工會批評，新管理層經於股權轉讓時表明「保就業、保薪酬、保福利」，艱難時期也要求同事放無薪假共渡時艱；但最終公司仍然採取裁員行動，令同事的歸屬感及團隊精神受到嚴重打擊，士氣低落。工會促請公司留意應有的企業責任及採取人性化管理。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！