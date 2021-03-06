【本報訊】網上流傳一段短片，指警方前日在跑馬地截查一名持武器男子時，半分鐘內至少11次狂亂棍圍毆疑犯，包括從後揮棍、狂毆事主持武器的右手、更有警員打至警棍脫手，即使事主武器脫手仍被毆打，他最後被壓向牆邊制服。警方否認濫暴，反指事發前疑犯曾指嚇銀行職員，但有前警官批評疑犯武器脫手，警員還不住揮棍毆打，確有濫用暴力之嫌。

警暴片段全長47秒，現場是黃泥涌道一處兩幢大廈之間的橫巷，當時一名穿黑色衫褲、戴口罩男子手持疑似武器，被五名軍裝警前後包抄，警員全部手持警棍，兩警更持盾牌，口中念念有詞。當時黑衣男面向其中三警，另兩警從旁跑近，其中一人突然從後揮警棍，其他警員即一擁而上，棍如雨下，分別毆打黑衣男雙手。

武器掉落 仍未停手

黑衣男沒有反抗，其間手中物件掉落，但警員還繼續揮警棍打他，其中一警更打到警棍飛脫，半分鐘內，男子至少身中11棍，而且力度極猛，片段離遠亦聽到啪啪聲，亦聽到有人叫「放低」。目擊的外籍女子大叫喝止：「他甚麼也沒做過！」但警員沒有理會繼續揮棍，黑衣男隨後退至牆邊遭制服。

片段流出後，有網民批評警方濫用暴力：「到底是真是假都無人知，只係見到一個毫無還手及反抗嘅人被幾個所謂執法人員狂打，是否合理呢？」、「根本就係想打死人」。

警方昨fb指前日下午5時，警方接獲銀行職員報案，指疑人持刀闖入景光街一間銀行，並以武器指嚇職員後離去。警方再接多人報案，其間途人爭相走避。警員在黃泥涌道發現疑人手持鐵棍，又大聲尖叫，途人走避，警員多次口頭警告不果後以警棍制服，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕疑人及送院。

警方否認濫暴，指警隊有嚴謹武力使用守則，有關武力必定是為完成合法任務的最低所需武力，當目的已達，警方便會停止使用武力。

飛虎隊前教官梁家聲看過該短片後指，當警員遇到危機是可使用最低武力去化解，但片中警員有兩處地方值得商榷，其一是警員從後突襲不太適當、其二是片段中警員揮棍打疑人持武器的右手，是可以理解為希望他感到痛楚放下武器，但其後疑犯武器脫手，危機已解除，警員還繼續揮棍襲擊，則有濫用暴力之嫌。