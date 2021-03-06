【本報訊】中央以「愛國者治港」之名，由今年開始全面「閹割」香港的各級選舉，開倒車設立資格審查委員會篩選各級選舉參選人、減少直選議員比例、在立法會「復活」只服從北京的選委會界別議席、取消比例代表制趕絕激進、本土派；美國國務院譴責中國直接攻擊香港的自由和民主。多間國際傳媒亦指出，今次是香港主權移交後最大型的政制重整，為北京在港進行專制管治鋪路。香港各級選舉將被全國人大常委會閹割，日後只有北京首肯的人才能參選，盛傳年底的選委會選舉將率先首當其衝；明年的特首選舉、再押後一年的立法會選舉以及日後的區議會選舉，均會被逐一被閹割。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指，北京此舉是「對香港自治權、香港的自由與民主進程的直接攻擊」。 他又指北京的行為違反香港《基本法》，「倘實施這些措施，將會徹底破壞香港的民主制度，而且它們直接違反了《基本法》中香港選舉應邁向普選的明確承諾。」

他又指：「我們呼籲中國遵守其國際義務和承諾，與香港《基本法》保持一致。美國與香港人並肩……他們所追求的只不過是普選權利。」

多間外國傳媒亦紛紛報道香港選舉的空間被大幅收窄的消息。英國《衞報》稱今後只有忠於中國共產黨的人能管治香港，美國有線電視新聞網絡（CNN）則指，北京眼中「最適合的民主」制度根本沒有民主。英國廣播公司（BBC）形容北京是徹底改造香港選舉制度，北京不再容忍香港出現異見聲音。

路透社指出，這次改動將是香港1997年主權移交中國後最大型的政制重整，將進一步破壞香港民主，也為北京在港進行專制管治鋪路，預料香港民主派將遭受歷來最大重創，北京在《基本法》中承諾的香港普選恐也遙遙無期。

中國拉攏白羅斯護航

中國外交部發言人汪文斌昨指，白羅斯代表70個國家在聯合國人權理事會發出聯合聲明，支持中方在香港問題上的立場和措施，反對西方國家借香港問題干涉中國內政。本報記者嘗試尋找究竟是哪70個國家聯署支持，惟在聯合國人權理事會網站找不到相關文件，本報亦向聯合國人權理事會查詢，暫未有回覆。

白羅斯代表安布拉澤維奇接受新華社訪問時提到：「香港是中國不可分割的一部份，包括完善選舉制度在內的任何決定既是中國的權利，也是中國的責任。」