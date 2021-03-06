【本報訊】前民主黨立法會議員許智峯去年底在多個丹麥政客協助下，經丹麥流亡英國。協助流亡的四位丹麥人士，包括兩位國會議員，收到該國的情報機構通知，他們正面對人身安全風險，出國需與國家情報機構協調，部份人表明沒有後悔協助許智峯，因為他的付出相對港人來說微不足道。

出國需與情報機構協調

曾長駐香港的愛爾蘭記者Aaron Mc Nicholas在Twitter指，協助許智峯的丹麥保守黨全國青年委員會前主席Anders Storgaard，收到該國的情報機構通知，未來出訪需與國家情報機構協調，因為他正面對人身安全風險，其他協助許的人士包括丹麥國會議員Uffe Elbæk、Katarina Ammitzbøll、以及當地年輕政治人物Thomas Rohden也收到同樣通知。

Storgaard在fb指，他一個月前收到警方情報人員通知有關消息，感到十分震驚，這令他要停止部份的國際政治工作。他批評中國最喜歡威嚇異己，但他不會被嚇倒。他指守護價值需要代價，而他所付的代價相比起香港的勇敢年輕人是十分渺少；而丹麥總算是安全地方，香港不是，他又指沒後悔協助許流亡。

許智峯接受本報查詢透露，Storgaard向他表示日後一定不會到中國或香港。許續說，協助他的人亦表示，即使重來一次，也都會作同樣選擇。