47名民主派人士因參與民主派初選被控「顛覆國家政權罪」，除4人獲准保釋候訊外，大部份人仍然身陷圄囹。今早（7日）陸續有多名被捕人士親友到荔枝角收押所探訪，他們均表示牆內的人情緒尚算輕鬆，以苦中作樂面對還柙生活。其中劉穎匡女友Emilia指，雖然眾人是單獨囚禁，但不時都會隔空互相嘲笑、聊天，如劉便曾笑問楊岳橋：「你而家夠精采未啊？大家而家都好精采」；郭家麒太太亦引述指，郭形容還柙「好似幾廿年前入大學迎新營」。她又勉勵其他家屬不要太愁雲慘霧，「無奈之中惟有笑下」。

荔枝角收押所今日陸續有被捕者親友到場探訪，包括探望柯耀林的西頁區議員鄭仲文、探望長毛的吳文遠等，探訪室外大排長龍，但過程大致順利，大部份人都在約兩小時內離開。劉頴匡女友Emilia指，早上見面兩人均心情輕鬆，劉表示開始習慣收押所的規律生活，單獨囚禁時更不時會「嗌去隔離倉，同佢哋互相自嘲吓」，譬如會笑問楊岳橋：「你依家夠精采未啊？」而楊則笑着回覆「X你呀」。

眾人有「大和解」迹象

Emilia指，初選被捕者在探訪室內的位置相近，劉穎匡旁邊便是楊岳橋及王伯羽，笑言他們互相「攬住」，似乎繼續有「大和解」迹象，而他們在還柙生活中亦學懂苦中作樂，「互相嘲笑大家、自嘲吓，仲識得自嘲話大家而家好精采」。又如劉吃囚犯飯時，「有塊雞柳、一隻蛋就話係親子丼，佢話作完之後都覺得OK」。她又指，除了早前帶進去的《魔戒三部曲》外，亦為劉訂閱了《蘋果日報》，本來應於今日開始收到，但劉指仍未有消息，估計「應該要啲時間批」。

郭家騏太太探訪後指，郭精神狀況良好，「話啲飯都唔係太難食，一日做三次運動，但送畀佢啲物資需要啲時間（才到手）」，又指本來帶來了一本《聖經》，但懲教署指不符合規格，拒絕送進收押所內。原獲准保釋的郭，因律政司上訴而需繼續還柙，郭太形容如同被人「打劫」，但郭自己則形容「當去訓練營，不過個訓練營又延長咗」。郭太又笑言，被還柙的眾人「喺度『大和解』咁，有時放風喺操場度一齊玩，好似幾廿年前入大學迎新營，頭先有個人話佢哋喺度ice breaking」。

郭太指，他們在收押所內都以苦中作樂面對，「無奈之中惟有笑吓」，並勉勵其他家屬「唔好太愁雲慘霧，你俾人打劫咋嘛，又冇仇報嘅，開心啲，加油！」她又感謝香港人支持，「呢段時間睇到啲香港人真係好好」。

吳文遠：長毛so far so good

社民連吳文遠今日亦再到場探訪「長毛」梁國雄，他形容長毛情況「so far so good」，「都係咁，因為都唔知第幾次坐監」。他亦收到香港人的支持聲音，目前正在埋頭寫詩。吳又稱，長毛表示還柙生活很悶，但明起一連5日，他每天都要到法庭應訊，「起碼我哋都可以日日喺法庭見佢揮吓手、鼓勵吓佢」。吳指，探訪室內長毛附近是郭家麒、岑子杰及施德來等，形容他們「喺入邊又係柴娃娃咁」，笑言自己更交代岑及郭「要睇實長毛」。

施德來託太太交代公務

施德來太太指，因早前已探望丈夫，笑言「啲談情說愛嘅嘢已經過咗」，故今日主要是交代公務，但認為僅15分鐘探訪時間實在有限。施太又指，丈夫在收押所中仍然放不下區議員工作，交代她代為安排不少公務，如跟進中的個案、文件，以及辦事處員工的工作安排等。施太稱，因夫妻倆都有宗教信仰，故他們都「相信有盼望，期待公義嘅來臨」。

羅健熙指尹兆堅精神狀況良好「有講有笑」

民主黨主席羅健熙及前立法會議員張文光結伴探望尹兆堅。羅指尹精神狀況良好，「同佢有講有笑」，而今日主要是交代民主黨公務，但15分鐘探訪時間略嫌不足，「盡量佢一路講我哋一路寫」。羅又指，作為黨友看到尹情況良好感到放心，但仍然很感觸，「成件事都係一件唔合理嘅事，見到啲黨友咁樣喺裏面坐，點都係一件好傷心嘅事」。

呂文光指范國威「食咗好多飯，肥咗少少，精神OK」

新民主同盟任啟邦及呂文光今日到場探望范國威，而身處赤柱監獄的鍾錦麟及譚凱邦，則會由其他黨友探望。任指，范國威在收押所內生活安好、作息定時，膳食方面亦沒有太大問題；呂則指他「食咗好多飯，肥咗少少，精神OK」。他們又引述范國威指，他「冇因高牆、鐵欄而喪志」，又呼籲香港人要要加油努力。

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