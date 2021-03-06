【本報訊】案件早前的提堂聆訊歷時四日四夜，司法機關以律師團隊人數眾多為由，謝絕家屬踏足主審庭，親友只能從延伸庭的狹小螢幕，尋找被告模糊不清的身影。律政司覆核批准保釋的決定，更粉碎了他們與親人相擁的期盼。有親友前晚開始通宵排隊，經歷漫長等待，昨在庭上終獲數分鐘的見面機會，「希望話佢知，我哋一直喺度」。

郭家麒妻：冇市民支持 撐唔到落去

身穿藍色上衣的伍健偉昨甫踏入法庭，眼睛隨即鎖定旁聽席，不斷舉目張望，貌似精神不俗。伍健偉一發現「天水連線」的戰友，便向他們送上飛吻，有女生以飛吻回敬，伍其後再調皮地比出心心手勢。

天水連線成員林進與其他成員為見伍健偉一面，前晚11時開始排隊，昨日是他們自從伍被捕以來，首次親眼見到他，「我哋希望話佢知，我哋一直喺度」。林透露，伍還柙期間仍心繫其他抗爭案手足，希望外界持續關注，又笑言「佢唯一最難適應係沖涼水好凍」。

有些被告留在法庭的時間較短暫，譚文豪出庭一分鐘隨即又要被押送離開，只見他狀甚疲倦，匆匆揮手道別。郭家麒同樣短暫出庭，其妻子表示不能評論太多，但她與很多香港人一樣「好痛心，好想問點解會咁」。她感謝律師團隊和記者的努力，感激前來聽審和送囚車的市民，「冇咗你哋支持，我哋支持唔到落去」。

是次保釋覆核聆訊只涉11人，法官杜麗冰決定分案處理，每天只聽取六名被告的案件，並分上下午時段審理。早前47人案提堂時卻未獲如此安排，總裁判官蘇惠德更一度堅持通宵審案，直至有被告不適暈倒才休庭。

法律學者陳文敏曾批評，案件的安排不人道如第三世界，坊間質疑案件被告人數眾多，大可分案處理。司法機關在提堂聆訊結束後發聲明回應指，按法律程序案件須由一位裁判官審理，安排細節上難免有不足，會作出檢視。