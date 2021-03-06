根據福布斯2021年最新香港十大富豪榜，李嘉誠重奪香港首富名銜，目前身家高達354億美元。勝負在於超人對科技股情有獨鍾，他早在2013年就投資了Zoom，當時持股約8.5億美元，而Zoom去年股價大升最多4倍，扣除他轉讓予次子李澤楷的股權，目前仍持有6.6%，市值74億美元，令他整體身家增加20%。除了在投資方面，獨具慧眼的超人多次評論香港政治問題亦「預言成功」。
李嘉誠不滿689講到出面 狠批香港將「面目全非」
當年今日，2014年3月7日，《蘋果日報》C1頭條報道，李嘉誠曾發言暗諷不得民心的梁振英政府管治混亂，當年他先發表「冇能力又爭住做」言論，一周後再開腔評論香港管治問題：「社會怎會不認同一個真誠為社會、為百姓服務、懂得處理與各持份者關係的領袖？」可見當時梁振英政府的施政手法令李嘉誠非常不滿，更狠批：「香港近來民粹主義升騰，照這樣下去，用不了五、六年就會面目全非」。現在回想不禁令人唏噓慨嘆：「真是一語成讖。」想知超人當年如何「摑梁一巴」？即睇 蘋果寶庫 | 李嘉誠再摑梁振英
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