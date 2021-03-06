【本報訊】接種科興疫苗後死亡個案再添一宗，患高血壓、高血脂的55歲女子上周二在官涌體育館接種科興疫苗，三日後中風入住廣華醫院，延至昨凌晨離世。接連兩宗死亡個案，均在官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會相信事件是巧合，明日將開會研究。

衞生署及醫管局昨日在疫情簡報會上交代事件，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，女死者3月2日在官涌體育館接種疫苗後，3月5日晚上約7時上班期間，突然感到左邊身體無力，及後送到明愛醫院治理，發現為腦血管栓塞，安排溶栓中風治療後，再轉送廣華醫院腦外科加護病房，惟其後情況急劇轉差，至昨凌晨4時送到深切治療部，但不足一小時後離世。

劉家獻稱，女死者在短時間內離世，目前沒有病人中風的病歷，只知道她本身有高血壓、高血脂、蛋白尿等，並需到醫管局覆診，個案將會交死因裁判官跟進。

衞生防護中心總監林文健補充，女死者是陪同60歲以上人士接種疫苗而可以打針的人士，她接種疫苗後，並無在接種中心的醫療支援站接受照料，有理由相信，她當時無出現特殊情況，但暫時未能確定事件與接種疫苗有關，衞生署獲得家屬同意後，會盡快解剖確定死因。

疫苗委員會：不會叫停

政府專家顧問許樹昌表示，據其了解，女死者2015年患乳癌，曾做手術，之後做化療及電療；有飲酒習慣，患高血壓，高血脂及蛋白尿。她去年10月曾到瑪嘉烈醫院就癌症覆診，情況穩定，相信與今次死亡無關。他又指，女死者接種後三日才不適，而左邊身無力應是大右邊血管有問題，相信死亡有三個可能性，一是大範圍缺血性中風，二是因缺血性中風打溶血針後，有5%至6%出現出血性中風，可能因出血性中風致命；三是可能同時有缺血性中風及心血管病。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，相信女死者是中風導致死亡，委員會明日會審視有關解剖報告和相關數據，之後再作交代。他指出，暫未清楚個案與疫苗接種是否有直接關係，也無接種疫苗後會引發中風的數據，現階段不會叫停接種計劃，估計對接種率不會有影響。

接連有兩人在同一個接種中心接種疫苗後死亡，孔繁毅稱相信只是巧合，接種中心的醫護人員不會詳細詢問身體狀況，接種者有責任先向醫護交代，委員會一直強調，長期病患者的病情如果控制得理想，一直有覆診就不會有問題，建議公眾在接種疫苗前先諮詢家庭醫生意見。

官涌疫苗中心醫務總監郭寶賢對於55歲女子死亡事件深表關注，並希望食衞局及衞生署能盡快發放最新訊息，保障公眾健康是首要任務。

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