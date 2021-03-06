西醫工會幹事會選舉因出現授權票爭拗，兩度召開會員大會都無法選出新一屆幹事。昨日（6日）第三度舉行選舉，經過近12小時核實及點算選票，凌晨2時終有結果，創會至今歷任會長的楊超發，以32票之差落敗於前副會長梁漢輝；矢言要改革工會的「香港西醫工會改革同盟」在今次選舉中獲得多數選票，全部成員均成功當選。

楊超發在工會長達18年的「統治」被終結，楊在選舉完結後，未有回應任何提問，一臉落寞離開。

選前爆出疑選舉不公及賬目不清問題

擁有逾1,500名會員的西醫工會，選前接連爆出疑選舉不公及賬目不清等問題，致今屆選舉競爭激烈，多名會員挺身參選。

據了解，今屆授權票多達逾500張，早前工會已在律師見證下，核實所有授權票，昨亦再次核實。由多名前幹事及會員組成、矢言要改革工會的「香港西醫工會改革同盟」，在今次選舉中獲得多數選票，全部成員均成功當選。

當選後着手查賬 翻查財務紀錄

其中在選前因調查工會賬目、被時任會長楊超發強行「DQ」職務的前副會長梁漢輝，成功以選票「踢走」楊超發，以32票之差勝出會長一職，西醫工會自創會以來，首次有楊超發以外人士擔任會長。

新任會長梁漢輝表示，經過艱難過程才順利當選，「好攰呀而家，希望個會返回正軌，唔能夠畀一個人去霸佔個會，已經太耐喇，霸住個會十幾年」，稱當選後首要工作是團結工會及幹事會。

成功競逐連任的義務司庫陸偉亮則指，會成立委員會處理工會問題，包括工會18年來未有報稅，以及過去7年的財務紀錄，「睇吓有冇啲入賬唔正確嘅地方」，指如發現有幹事做錯，將會跟進並追究，又提到若工會財政許可，會免除會費及課程費用，

有幹事不滿工會突改郵寄選票 選前集體請辭

西醫工會早前已兩度舉行會員大會及選舉，首次於去年11月舉行，但因授權票爭拗，被時任會長楊超發宣佈休會，選舉延至上月初再舉行，但同樣出現爭拗。有幹事不滿工會突然改為郵寄選票，有違會章規定，選前集體請辭「割席」；職工會登記局亦發出通知函，要求工會遵守會章規定，會上更因賬目問題一度報警。

西醫工會前身為香港西醫聯會有限公司，其後轉為工會註冊。工會由創會至今，均由曾組成「反港獨西醫前線」的楊超發擔任會長，至現在終由楊以外的人士擔任會長。

楊超發在選舉完結後，未有回應任何提問，一臉落寞離開。

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