與不少二戰軍事遺蹟一般，鹿頸槍堡靜靜隱沒在沙頭角一處小丘76個年頭，即使行山友偶然經過，若不細心察看或查找史料，未必知道它背後的故事：二戰時日軍難抵本地抗日勢力，遂強徵本地村民建成該槍堡群。當中更暗藏日系建築設計，與英軍興建的大型槍堡建築風格截然不同。

東江縱隊曾在鹿頸與日軍激戰

根據港大房地產及建設系教授黎偉聰團隊翻查的史料，1943年3月3日抗日游擊隊東江縱隊港九支隊的成員，曾在鹿頸南涌村與日軍激戰，故相信日軍事後開始興建鹿頸防禦設施。黎稱日軍當時在戰敗期間仍花甚多資源建槍堡，反映游擊隊對他們的威脅頗大。

香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷稱，鹿頸山下為當年東江縱隊港九獨立大隊由內地來港的最先據點，但估計槍堡1945年才建成，當時東江縱隊據點已遷移，故部隊亦無相關記載。

軍事歷史專家高添強指他早於90年代初發現該鹿頸遺蹟，當時該處並未為人所知，當年他曾訪問被日軍強徵建槍堡的村民，不少屬客家婦女，半推半就參與興建，「當時村民好窮，日軍會畀啲米糧利誘佢哋」。

一人槍堡入口狹窄 彎腰才能進入

傳媒日前隨港大到槍堡實地視察，該處沒有正式山路前往，需行走維修用的斜樓梯及攀爬斜坡才能到達。黎偉聰稱，該處7個大型槍堡中，面積最大的一個達60至70平方呎，設有2個射擊孔，估計屬指揮部；另有7個稱為「衞星槍堡」的一人槍堡，入口狹窄，一般人需彎腰才能進入，內部僅夠1名軍人容身，記者與另一女記者同時站在內，仍有空間轉身。

與英軍槍堡風格明顯不同 內設天花線

黎偉聰稱，此日軍建成的槍堡與英軍建成的槍堡明顯建築風格不同。前者內部牆身由木板及水泥築成，部份位置仍留有木板的痕迹，槍堡內部更設「天花線」，設計較雅觀但非功能性，屬「和風」建築特色；至於英軍槍堡內部則多在批盪上髹上白色「灰水」，而且面積較大，多設有廁所，鹿頸槍堡則有一處2米深的水井，估計當年是廁所用途。

黎稱，日軍與英軍槍堡內均有氣孔，但前者氣孔直接通往內部，後者則多設阻隔，「如果有人投手榴彈都唔會直接跌入去」；英軍設機關槍座，日軍則沒有，他亦估計當年日軍多用來福槍擊退敵人。

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