全國人大會議即將審議修改香港各級選舉的決定，除咗民主派生存空間被扼殺，建制派都淆底，皆因親北京人士都放晒口風。身兼行政會議成員嘅新民黨主席葉劉淑儀都認同，建制派一定大洗牌，咁建制派有啲乜人有機會in，有咩人會out呢？葉太被問到自比「白宮發言人」嘅前任新聞統籌專員馮煒光都有可能參選時，諗都唔使諗話：「咁佢機會就細啲！」

本身都係直選議員嘅葉太今日喺電台節目話，希望地區直選會保留至少30席，因為直選議員接地氣。咁得返30個建制派夠唔夠分？葉太就話如果採用雙議席單票制，泛民應該可以拎到10至15個議席，但現任建制派議員好多都話咗要退休，佢希望建制派可以「出啲後生、精鋭、學歷好啲，知識水平高啲嘅出嚟」。葉太喺佢自己列嘅條件之中，唔知中咗幾多樣？

之但係選舉失去代表性，民主派支持者隨時杯葛選舉，葉太就話冇有怕，相信採用雙議席單票制，投票率會低啲，但一定有民主派人士出嚟參選，「（前民主黨）狄志遠都話咗會」。葉太仲點名話香港電視主席王維基太太、總商會前行政總裁袁莎妮參選一定掂啊。

當主持問到馮煒光參選又點？葉太秒答話對方機會細，不過又即刻話要掌嘴，「我唔敢得罪佢啊！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！