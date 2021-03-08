全國人大會議今日進入分組會議討論《關於完善香港選舉制度的決定草案》，全國人大常委譚耀宗今早在電台節目稱，據其經驗，決定內容未必在今日公佈，預計周四（11日）表決，現階段不能公佈詳情。譚被問到今次政改大幅修改選舉制度的做法，政府如何諮詢港人意見時，僅稱主管港澳事務的副總理韓正昨已稱在特區政府「搵咗好多人傾」，又指其接觸的人士中很多人贊成「愛國者治港」，否認方案倒退。有民主派認為中央今次改動非但未能達到目的，隨時將香港「搞到一鑊泡」。

譚耀宗今早重申韓正昨日會見港區人大代表，提到中央出手改變選舉制度，是鑑於03年起至2019年的反修例風波等事件令「一國兩制」受衝擊，認為是在外國勢力影響下的「顛覆與反顛覆」鬥爭，更涉奪取政權的問題，故除訂立《國安法》令香港社會穩定，繼而再「完善」選舉制度，以防再發生類似2019年「黑暴」事件，「畀機會人哋可能通過喺立法會攞到多數議席嘅時候，會癱瘓政府、挑戰中央，咁『一國兩制』就行唔落去。」

譚不認同有意見指今次的決定草案是民主倒退，指中央一直有誠意希望香港實現普選，又稱信中央覺得第一、二屆立法會的選委會議席「行之有效」，故決定加大他們的權力，聲稱中央非要搞「一言堂」。

未正面回應如何最終能達致普選

問到中央突然走回頭路大增選委會議席，如何能體現香港政制發展「循序漸進」時，譚稱2014年人大8.31決定下的政改方案遭否決，並爆發佔中事件後，中央得悉政制發展向前行「條路行唔到」，甚至帶來更大社會矛盾，其後出現2019年的社會事件，「所以而家會唔會我哋經過而家呢個完善、改善之後，我哋行返條正路、行返條比較健康，而最後達致基本法第45條、68條嗰個普選目標。」

至於立法會連直選議席亦要大幅減少，如何達致最終普選目標，譚未有正面回應，只重申有問題出現時，就要按實際情況調整，形容中央覺得香港現時「被人利用咗」，故要「加返啲安全系數」。

引學者質疑建制派有雙重國籍如何能挑選愛國愛港人士

民主黨前主席劉慧卿同於港台節目指，今次的選舉「改革」是中央想牢牢操控整個局勢，並引述學者質疑，不少政協及建制派都有雙重國藉：「係咪佢會幫你揀啲愛國愛港嘅人出嚟？係咪幫到中央做想到嘅嘢呢？」，認為改革非但隨時不但未能達到目的，更會將香港「搞到一鑊泡」，又引述有人覺得經過今次改革，香港已經不再是香港，而是變成「南深圳」。

她又指，香港有很多「忠誠廢物」多年來都未能解決香港的深層次矛盾，希望中央能真正聽取各界意見，知道大部份港人不想推翻中央和特區政府，亦是「愛國愛港」，「佢哋係想有表達嘅自由，我哋可以選出自己嘅政府，去處理香港嘅問題，贏返啲民心，咁得唔得呢？」

當年有份促使通過「超區」政改方案的劉慧卿又指，取消「超區」方案不理想，指當年「超區」的一人兩票方案其實是「胡志偉方案」，又批評政府日後成立審查議員資格的委員會，「你話變咗係咩呢？對於呢啲議員仲有咩尊嚴呢？點樣去代表民意呢？」。她明言至今不認為香港「玩完」，「我哋有人喺度、有燈喺度，點會無啫？我哋好多人都係好愛國愛港，我哋繼續會出聲、繼續會講嘢，更加希望有機會可以和平理性非暴力去示威，直至畀人拉哂，咁咪無聲出囉！」

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