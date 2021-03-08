每年正月二十六，屬傳統「觀音開庫」的大日子。每年有不少善信於前一日晚上親自來到各區觀音廟借庫，當中以紅磡觀音廟最受歡迎。《蘋果》傍晚約8時多來到等候進入紅磡觀音廟，附近球場已有約50人等候，而晚上8時半已派發200個頭籌。有善信表示，今年排隊人數較以往少，並認為廟宇沒有預先公佈安排，排隊較混亂，另有人祈求新一年，疫情盡快結束，毋須再佩戴口罩。

《蘋果》傍晚約8時來到等候進入紅磡觀音廟的佛光街遊樂場，雖然觀音廟晚上11時（即子時）才正式開放，讓善信借庫，惟已有30、40人於晚上7時多來到球場外輪候。

據現場警員表示，會先向善信登記及派籌，領取籌號，可以晚上9時後再到祠廟外輪候區等候。截至晚上7時多，暫時已派發100多個籌，輪候人數較以往少；至晚上近8時半，200個籌號已經派發完畢。其餘未能領取籌號人士，則須在現場排隊，截至近9時，已有50、60人排隊，有人更自備椅子等候。

去年未能借庫 姚太：好似差啲

居住葵青區的姚生姚太已第三年於正月二十六日到紅磡觀音廟借庫，姚太表示，每年借庫後，事業、財運等較順利，所以今年繼續前來借庫，笑稱：「最靈係呢間㗎喇。」她稱，去年因疫情未能前來借庫，坦言感到失望，「唔知心理作用，好似差啲，今年有返，即刻嚟借」，又指今年較以往少人，亦認為要留下聯絡資料較不便，「冇辦法，而家規定要咁做」。

她祈求，來年疫情快些結束，不用再佩戴口罩，笑言希望可以借到8億，「借得越多越好」。

被裁市民盼借庫後能搵到好工

林先生晚上7時多已來到球場，他表示，第七年來到紅墈觀音廟借庫，笑言：「因為窮囉（才來借庫）。」他坦言，借庫後，不少人中六合彩或找到好工作，剛被解僱的他也希望借庫後，可以找到好的工作，「如果我中咗六合彩，我就唔喺度，希望今次到我。」他同樣表示，今年較少人借庫，或因不少人不知道排隊程序、擔心疫情等，認為今年安排較混亂，「之前冇任何地方講有咩安排，頭先喺下面問咗幾次人先知」。

對於早前推岀網上借庫，他指出，不會選擇相關方法，因欠缺誠意，「冇咁好意頭，你問人借，你仲要叫人幫你借，搭上搭，怪怪哋」。被問到祈求借庫的金額，他則笑稱，正常幾千萬元，認為相關金額已足夠找到一份好工作，「如果億億聲，係要還㗎，都好甘」。

另一市民林先生同樣晚上7時多來到排隊，他與家人一同排隊，希望到觀音廟為家中長者求平安。他表示，因疫情減少外出，剛好有親戚想來，便一同前來，祈求新一年工作順利，香港經濟可轉好。

市民寧手填資料捨「安心出行」入廟

晚上約9時，現場警員開放佛光街遊樂場，供排隊市民入內。進入球場前，分兩條隊伍，一條為供市民使用「安心出行」二維碼的隊伍，另一條則是可供他們以紙筆留下個人資料，以記者所見，不少市民選擇用紙筆留下資料。

截上晚上9時半，球場內已有逾百名市民排隊，而計及已領取籌號市民，料400、500人來排隊借庫。現場市民排隊秩序大致良好，惟人與人之間相隔的距離較接近。

現場職員表示，市民入廟前需再量度體溫，而紅磡觀音廟的借庫金額跟往年一樣，由3,000萬至10億元不等。

逾千人預約華廟會代客借庫服務

華廟會去年已因疫情取消觀音開庫，早前曾經公佈提供代客借庫服務，只要善信於明日前，致電或以通訊軟件聯絡廟方，便能預約於開庫日期後，即3月10日至26日領取借庫物品，再安排於開庫正日後再親身到廟宇借庫，據知，已有至少過千人致電預約。

東華三院早前宣佈，轄下6所廟宇，包括山東街水月宮、上環列聖宮、油麻地天后廟、慈雲山觀音佛堂等，則改為網上舉行「觀音開庫」活動，善信經網站登記，並於正日於東華三院的Facebook專頁觀看山東街水月宮直播的借庫儀式，東華三院代表代善信借庫；如需於觀音開庫前還庫，善信同樣經網上登記，由東華三院代為進行。

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