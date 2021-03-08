建制派為配合中共壓縮民主派在立法會和特首選委會的力量，大肆批評立法會「超區」和由117名區議員出任特首選委會的安排，為中共取消有關議席「造勢」。但除了民建聯、工聯會派員參選有關界別，不論港府、中聯辦官員以至近日多名主張取消上述安排的重量級建制派，過去均曾力撐增設5席的「超區」和由117名區議員出任特首選委會的政改方案，指有關方案並沒有違反《基本法》及人大常委的決定，更有利香港將來落實普選制度。

梁振英：這是本港政治體制一個很重要的民主發展進程

《蘋果》翻查紀錄，前特首曾蔭權2010年推動民主黨有份提出的「超區」政改方案其間，多名政府主要官員、中央駐港機構官員以至建制派議員，均予以力撐。其中近日以前年區議會選舉和選舉後的區議會「實際作用發生根本性變異」為由，聲稱區議員大比例成為特首選舉委員會成員「並不合理」的全國政協副主席梁振英，2010年曾以行政會議召集人身份支持立法會通過相關方案，並指：「這是本港政治體制一個很重要的民主發展進程，我相信社會大眾都希望能夠盡早有結果。」

譚惠珠：未違人大常委會要求地區與功能組別議席各佔一半比例的要求

近日聲稱因為《基本法》訂明區議會「並非香港的權力機關」、因此「超區」和117名區議員可成為選委「不符《基本法》起草原意」的基本法委員會副主席譚惠珠，2010年曾於傳媒訪問中指，基本法委員會委員當年討論後的結論，是落實「超區」及讓117名區議員出任特首選委會的政改方案「並無牴觸人大常委會07年的決定」，指選出5個新增區議會功能組別議席的選民剔除已擁有功能組別投票權的人，因此不算地區直選，亦沒有違反人大常委會要求地區與功能組別議席各佔一半比例的要求，公開呼籲立法會通過上述政改方案。

范徐麗泰：超區改良方案是「不錯的建議」

近日主張取消「超區」議席的時任全國人大常委范徐麗泰，當年亦大讚民主黨提出的「超區」改良方案是「不錯的建議」，指人大常委會07年的決定並未提及立法會功能組別的產生辦法，功能組別的相關產生辦法，可以由本地立法解決。

譚耀宗：方案能令政制「向前走」民建聯願支持

時任民建聯立法會議員、現任全國人大常委譚耀宗當年亦指，聽過香港及內地法律專家、以及時任律政司司長黃仁龍、政務司司長唐英年的意見後，認為「超區」改良方案符合人大常委的有關規定，認為方案能令政制「向前走」，故此該黨願意支持。

梁愛詩：方案值得支持地方是比較平等

時任基本法委員會副主任梁愛詩當年也指有關方案並無違反人大常委的決定，指區議會議席其中一個功能是地方行政管理，「即係人人都有關係，所以佢哋（市民）對呢個功能組別嘅投票，亦都係有道理，因為佢哋最知道邊啲人係能夠發揮功能作用」，並指方案值得支持的地方是比較平等，「變咗人人都有兩票，唔會有啲人兩票、有啲人三票」。時任中聯辦副主任李剛與民主黨會面時亦指上述方案沒有違反《基本法》及人大常委的決定。

唐英年：令立法會選舉辦法民主成份進一步提升

多名港府官員2010年「起錨」推銷有關方案，時任政制及內地事務局局長的林瑞麟當年曾在立法會指，「超區」方案把第二票賦予給320萬登記選民，「會令整個香港社會有希望，對將來落實普選制度更有信心」。時任律政司司長黃仁龍亦指有關方案「符合《基本法》和人大常委會《決定》各方面的理據」。時任政務司司長、現任全國政協常委的唐英年當年更稱通過上述方案，可令立法會選舉辦法「民主成份得以進一步提升」。

陳茂波：當選者更有民意基礎 毋須擔心立法會「區議會化」

2010年時仍為會計界議員、現任財政司司長陳茂波當年亦讚此改良方案，指該方案把5個新增的功能界別議席全數分配給區議會，是比把新增議席給予任何傳統功能界別為佳，除憂慮「易給難收」、也憂會在分配時引起爭議，他更指方案可令當選者有更廣泛的民意基礎和代表性，認為毋須擔心立法會變得「區議會化」，說法明顯與近日盛傳中央將增加數個新的界別議席取代「超區」議席的說法南轅北轍。

葉劉淑儀：方案為香港帶來真正的民主

多名現時身兼行會成員的立法會議員當年亦力撐方案。近日聲稱區議會不是政權性組織，《基本法》也無提過區議會政治角色，建議將區議員剔除在特首選委會剔除的新民黨主席葉劉淑儀，2010年曾大讚方案為香港帶來真正的民主，「不止是走一小步，而是一大步」，「為了香港民主的長遠發展，是很值得我們支持的。」

梁君彥：通過方案贏的其實是香港市民

經民聯林健鋒當年亦指方案增加了民主成份，亦是步向香港未來的雙普選。其黨友、現任立法會主席梁君彥亦力撐：「通過今次的政改方案，贏的其實是香港市民」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！