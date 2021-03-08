北京要向香港選舉制度開刀，其中會喺負責選特首嘅選舉委員會增加以政團組織為主嘅新界別，明顯係要擺多啲更紅更左嘅愛國者入去，唔好畀喺其他界別有唔少選委票嘅地產商做king maker。睇到有位攝，海歸派唔執輸，組成「紫荊黨」話要染指香港各級選舉，其中身為全國政協委員嘅紫荊黨創黨主席李山接受香港電台訪問時就話喎，個黨同其他建制派政黨係「同路軍」，黨員會會爭取參加立法會、特首選委會選舉，仲會爭取加入政府執政團隊等各個政治架構。

雖則佢自我形容為建制政黨「同路軍」，但見中聯辦控制嘅《大公報》、《文匯報》等一直冇幫呢個新黨造勢宣傳，到底係咪阿爺點許佢哋出嚟分一杯羮？建制都好懷疑。不過距離選舉為時尚早，表態下意向又冇壞嘅，坦認唔識講廣東話嘅李山話呀，作為個人，以前係冇從政願望，日後為咗同港人交流，「肯定會學廣東話」，但佢都補充一句，唔識廣東話都唔會妨礙對港人嘅服務，反指：「如果你連說普通話的人，也不接受，不允許他們為市民服務，我覺得這樣的城市不會是國際化的大都市。」

紫荊黨有13名創黨成員，大部份都曾經喺海外留學。李山話有人標籤佢哋個黨，如「新港人黨」、「海歸黨」，強調建黨目的係建設大家共同家園，唔係代表某一階層、某一利益團體喎，賣口乖稱紫荊黨嘅顏色，就係「愛國」。

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