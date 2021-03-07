【本報訊】北京為牢牢掌握香港全面管治權，以「完善」香港選舉之名扼殺港人民主權利。主管港澳事務的副總理韓正連日與港澳特首及港區人大代表見面，有出席的港區人大代表引述，韓正將反修例運動指為「顛覆」，指目前不是民主與不民主問題，而是顛覆和反顛覆，形容為保國家安全及主權已沒有退路。

韓正昨日上午接見港區人大代表，據報韓正跟港區人大代表會面時，提到愛國者治港原則和完善香港選舉制度的議題，但未有披露具體方向，而中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍亦有出席會面。據了解，韓正指出，為確保特區依法施政和有效治理、一國兩制以正確方向前進，愛國者治港必須得到法治保障，必須主導訂立港版國安法以及修改選舉制度，而這些也是為了正確實施一國兩制。

港區人大代表副團長、基本法委員會委員黃玉山稱，韓正提到2003年大遊行、2014年佔中及「拉布、黑暴、外部勢力」等事件，反映香港管治出問題，強調不能讓類似事件重演。

另一港區人大代表葉國謙就引述韓正指，目前形勢已非民主與不民主的問題，而是顛覆和反顛覆的問題，有需要痛定思痛，止暴制亂。韓正亦提及香港急需解決問題，特別提到了住屋問題，至於內地護法田飛龍近日曾提及的「忠誠的廢物」，與會人大代表未有透露韓正有否談及。

新華社報道，韓正前日於北京釣魚臺國賓館會見林鄭，望香港政府繼續將疫情防控作為當前中心任務，並認真落實人大作出關於完善香港選舉制度的決定，以及對基本法兩個附件的修改做好本地立法工作。

王毅：殖民時期沒任何民主

外交部長王毅昨日在記者會上提到香港問題，強調落實愛國者治港，既是推進一國兩制，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，「完全合憲合法，正當合理」。王毅又指出，效忠自己祖國都是公職人員及競選公職的人必須遵守基本政治倫理，「在香港也一樣」，又表示香港在殖民統治時期沒有任何民主可言，回歸以來沒有誰比中央更關心香港民主發展。

時事評論員劉銳紹指出，韓正的言論具體內容未有新意，批評當中同時反映北京由2003年至今，「從來都冇反省檢討自己有乜錯」，形容北京現時只是想以打椿機方式，「要將呢啲意識，講外國勢力、中央有責任去管，打入香港人嘅腦，係宣傳戰一部份，務求打殘中間老百姓嘅抗爭意志。」