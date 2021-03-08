美國財政部1月因應香港警方國安處大搜捕民主派人士，宣佈制裁6名執行《國安法》的官員，其中包括警務處國安處處長蔡展鵬及助理處長江學禮。資料顯示，繼江學禮於上月尾一筆過還清銀行貸款外，蔡展鵬亦已於上周二（2日），向恒生銀行還清火炭豪宅御龍山單位按揭。《蘋果》向警務處及相關銀行查詢，正待回覆。

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在上週二（3月2日）向傳媒聲稱，在香港的金融機構，不論中資或外資機構，都不會按美國的要求執行制裁，聲言美國的制裁「毫無約束力」。不過資料顯示，在郭樹清發表上述言論同日，被美國制裁的警務處國安處處長蔡展鵬就還清其物業按揭貸款。

蔡展鵬於2014年以837萬元買入御龍山6座一個中層單位，當時先在滙豐銀行承造按揭，2017年再轉按至恒生銀行，兩筆按揭均註冊「All moneys」，未能得知按揭金額。根據最新資料，蔡展鵬已於上周二還清按揭貸款。有關單位建築面積為991平方呎，實用面積為775平方呎，根據銀行最新估價，單位現時市值約1,309萬元，賬面升值472萬元。

《蘋果》向警務處及相關銀行查詢，正待回覆。

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