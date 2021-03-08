北京落刀閹割香港選舉制度前夕，中國外交部駐港公署署理特派員楊義瑞向外國駐港領團舉行專題吹風會，據報59家外國駐港總領館和歐盟駐港辦事處負責人或代表出席。中通社報道，楊義瑞稱，國際社會應理解和支持中方「完善」香港特區選舉制度，形容少數國際社會的干涉純屬螳臂當車，阻擋不了香港由亂及治。

據報楊義瑞席間指，盡快彌補香港選舉制度漏洞是根治香港亂象的對症良方和當務之急，強調對管治者的愛國立場和相關政治資格作出嚴格要求是世界通例。

稱有人抹黑中央「完善」選舉制度 與主流民意「背道而馳」

楊義瑞並稱，「那些抹黑詆毀中央政府完善香港選舉制度、唱衰香港發展前景的各種論調純屬危言聳聽，與中央決策初衷南轅北轍，與香港主流民意背道而馳」，指中方希望各國駐港機構和國際社會恪守不干涉的國際關係基本準則，客觀理性看待中央有關舉措。

而在回應如何看待有國家就香港選舉制度改革表達關注並揚言採取進一步行動時，楊義瑞聲言長久以來，中方在涉港問題上的政策舉措得到了國際社會大多數國家的理解和支持，「事實勝於雄辯，公道自在人心」，反指極少數國家出於政治私利和意識形態偏見，跳出來對中央政府「完善」香港特區選舉制度說三道四、橫加干涉，甚至語帶威脅，實屬「螳臂擋車」。

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