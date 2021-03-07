【本報訊】雖然《基本法》中有專章講述「政治體制」，但全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰昨聲稱，一國兩制中「兩制」是指經濟及金融制度，而非政治制度。曾任基本法諮詢委員的民主黨李永達斥范太扭曲歷史，指一國兩制除指兩地經濟制度有所不同，亦指香港會維持資本主義社會下的人權、自由、法治和民主制度。

范太接受內地傳媒專訪時稱，目前香港已經偏離《基本法》原意，因此要回歸一國兩制的初心，又形容本港已經「被迫到懸崖邊」，北京已經「沒辦法再忍」，只能完善選舉制度，將不接受憲法和《基本法》的人置之門外。

范太更聲稱一國兩制中的兩制，是指「經濟制度、金融開放的制度」，而非政治制度，因香港要改政治制度，須全國人大常委會通過或備案才可以。

李永達：咁點解《基本法》要普選

李永達接受查詢時指，根據中共前領導人鄧小平的說法，一國兩制是指內地維持社會主義制度，香港則維持資本主義制度，亦指香港會維持資本主義社會下人權、自由、法治和民主制度，「如果唔係點解《基本法》45條、68條要寫特首同立法會選舉要邁向普選產生？」若只講經濟制度，當日將中國憲法全部寫入《基本法》已可，「但我哋（起草《基本法》時）並冇將佢哋全部抄嚟香港。」

李永達指出，中共目前意圖將香港人權、自由、法治和民主制度變成跟內地一模一樣，認為范太與其扭曲歷史，不如向香港人說清楚，「你坦坦白白講，係（北京）唔鍾意畀咁多民主你（香港），我會順氣啲囉，你唔好講到自己好有理由咁。」

全國政協前委員劉夢熊亦在社交媒體發文，批評范太言論是「胡說八道」：「存在決定意識、經濟基礎決定上層建築是馬克思政治經濟學的ABC」；資本主義經濟制度自然構建出資本主義社會制度而非社會主義政治制度，劉又斥范太言論只是「胡言亂語」，「根本違反《中英聯合聲明》，違反《基本法》，違反鄧小平一國兩制初衷！在此歪論盛行、越走越遠的當下，我謹敦促范徐麗泰之流補一課。」