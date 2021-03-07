【本報訊】內地及台灣是不少文憑試畢業生升學的地點，有機構調查發現逾四分之一受訪者有考慮前往台灣升學，但僅約一成學生會考慮到內地升學，當中政治環境、收生要求為最影響學生決定的因素。

六成人因政制拒赴內地

學友社去年12月至今年2月期間，以問卷調查形式，訪問1,768位應屆文憑試考生有關前往兩地升學的意願。學生在考慮前往內地升學時，會因為收生要求較低、朋友或家人鼓勵及學習環境好等因素而考慮在當地升學；但同時亦有約六成受訪者表示，因政治環境及制度而不考慮前往內地升學。至於台灣方面，除了收生要求較低，文化或地理位置香港相近，政治環境及制度，亦是吸引他們到台灣升學的原因。學友社指兩地政府有關青年在當地發展及留學的計劃，亦很大程度上影響學生到當地發展的意欲。

調查發現，63%受訪者指《施政報告》提出的一系列政策，增加了他們到大灣區發展的意欲；台灣政府針對香港畢業生的留台政策，亦令94%受訪者增加到台灣發展的意欲。學生考慮兩地升學的因素有改變，從過往學費便宜、收生要求較低等考慮，轉為更深入及長遠的考慮，如留在當地發展及移民等，升學後有意留在當地發展的人數，亦較前年錄得近一倍的升幅。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，文憑試考生對前往兩地升學的意欲較兩年前下跌，背後原因是有更多同學考慮到兩地以外的歐美等地區升學，並將移民及在當地定居等考慮，一併納入升學選擇的考慮。他認為，越來越多學生考慮到台灣及海外升學，有關趨勢長遠會影響香港的大學質素及排名，認為政府應該檢討如何留住本地人才。吳提醒考生，文憑試放榜後，兩地升學選擇會銳減，所以應在3月中前，為前往兩地升學作好報名及準備文件等事前工夫，並留意大學個別招生的安排，做好準備。