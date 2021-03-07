【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中43人仍身陷囹圄。昨續有家屬及戰友前往收押所探望，其中暫處荔枝角收押所的劉頴匡，其女友黃于喬透露，眾人在收押所內不時隔空互相嘲笑，苦中作樂，劉更寸爆楊岳橋「你𠵱家人生夠精采未呀？」郭家麒太太亦引述郭指還柙者「大和解」，形容眾人「好似幾廿年前入大學迎新營，頭先有個人話佢哋喺度ice breaking（破冰）」。新民主同盟任啟邦則引述范國威稱「冇因高牆、鐵欄而喪志」，籲港人加油。

47名民主派人士因參與初選被警方控以串謀顛覆國家政權罪，僅四人獲准保釋，餘下人士分別被還柙在荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所和大欖女懲教所。其中朱凱廸、趙家賢、鄒家成和岑敖暉等人，更在家屬不知情下被轉到高度設防的赤柱監獄關押。

郭家麒妻：放風一齊玩似迎新營

到荔枝角收押所探訪劉頴匡的黃于喬表示，劉心情輕鬆，開始習慣收押所的規律生活，單獨囚禁時更不時會「嗌去隔籬倉，同佢哋互相自嘲吓」，劉在還柙生活亦學懂苦中作樂，例如吃飯時，「有塊雞柳、一隻蛋就話係親子丼，佢話作完之後都覺得OK」。

還柙的立法會前議員楊岳橋2017年出席聲援反東北案及衝擊公民廣場案被告的集會時，曾稱13名因案件入獄人士的案底，會令他們的人生變得更精采，言論其後受批評和建制派狙擊。楊在收押所內因此事被「寸爆」，黃于喬稱劉頴匡曾笑問楊岳橋：「你𠵱家夠精采未呀？」，楊則笑着回覆「X你呀」，他們更自嘲「大家𠵱家都好精采」。

黃于喬又透露，初選被捕者在探訪室內的位置相近，劉頴匡旁邊是楊岳橋及王伯羽，笑言他們互相「攬住」，似乎有「大和解」迹象。她又指除早前已帶入收押所的《魔戒三部曲》外，亦為劉訂閱《蘋果日報》，本應昨開始收到，但劉指未有消息，估計「應該要啲時間批」。

郭家麒太太亦指郭精神良好，一日運動三次，對於原准保釋卻因律政司上訴被迫繼續還柙，郭形容「當去訓練營，不過個訓練營又延長咗」，又說還柙眾人「喺度『大和解』咁，有時放風喺操場一齊玩，好似幾廿年前入大學迎新營，頭先有個人話佢哋喺度ice breaking（破冰）」。不過，郭太原準備帶一本《聖經》給郭，卻遭懲教署指不符合規格，拒送入收押所。

郭太指他們在收押所內苦中作樂，「無奈之中惟有笑吓」，勉勵其他家屬「唔好太愁雲慘霧，你俾人打劫咋嘛，又冇仇報嘅，開心啲，加油！」她又感謝港人支持。

新民主同盟任啟邦及呂文光亦到場探望范國威。任指范國威生活安好，作息定時，呂亦稱「食咗好多飯，肥咗少少，精神OK」。他們又引述范國威指「冇因高牆、鐵欄而喪志」，籲港人要加油努力。

長毛應訊五日 「可喺法庭揮吓手」

社民連吳文遠探訪「長毛」梁國雄，形容他情況「so far so good（暫時還好）」，「都係咁，因為都唔知第幾次坐監」，更已經呻悶，並稱收到港人支持聲音，目前埋頭寫詩。吳又指，探訪室內梁國雄與附近的郭家麒、岑子杰及施德來等「喺入邊又係柴娃娃咁」，笑指已囑咐郭「要睇實長毛」。梁國雄今起一連五日要到法庭應訊，吳稱「起碼我哋都可以日日喺法庭見佢揮吓手、鼓勵吓佢」。

朱凱廸太太區佩芬和友人昨早則到赤柱監獄探訪，透露前日等候過程漫長，令女兒「怕怕」未有同行，而懲教署稱因前日拖太久，昨已加快流程，令探訪過程順利。她稱丈夫身體狀況和心情不錯，惟未見女兒到來感少許失望。她稱女兒未來會每周到監獄探望一次。

羈留在大欖女懲教所的黃碧雲和何桂藍，昨均有親友採訪。黃碧雲丈夫、理大醫療及社會科學院前副院長佘雲楚指黃碧雲單獨囚禁，精神不俗，並已申請私飯。他亦給太太送上本地同名作家黃碧雲的《烈女圖》、南韓小說《請照顧我媽媽》和一本歐洲歷史書籍解悶，惟忘記帶上太太點名要的《聖經》。佘又指太太雖被政治檢控，但仍盡公民責任，提醒他協助交稅。佘又提到，黃碧雲一度獲准保釋，隨即被律政司提出覆核，心情難免受影響，「本身起碼有個機會，都有開心，但唔夠兩分鐘就話要覆核，又打擊返。」惟有寄望星期四再上庭會有好消息。

何桂藍兩名朋友探訪前稱，已為何入錢以購買收音機，讓曾為記者的何可第一時間收到最新消息。職工盟何偉航昨則接載吳敏兒兩名家人到羅湖懲教所探訪。