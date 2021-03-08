5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐。他們的親父及繼母被控謀殺等罪，案件今於高等法院續審。控方繼續播出比女童大三歲的胞兄X事發後跟社工錄口供的錄影會面。X談及自己，他說親父試過用剪刀刺其心口，又曾要求他躺在地上被毆打50下，他不想哭，因「爸爸最憎依啲人，我想做畀佢睇，忍住唔喊」，但還是禁不住哭出來。

胞兄X現年約11歲。在控方播放的錄影口供中，X於會面期間向社工展示身上的傷口，稱是由藤條及拳頭毆打而成，親父亦試過用剪刀刺其心口。親父又要求X躺在地上被毆打50下，若X不願意躺下就踩其臀部，「踩落去打」。X表示不想哭，因「爸爸最憎依啲人，我想做畀佢睇，忍住唔喊」，但X最終還是禁不住哭泣。

兄妹連續15天被罰未有進食 「淨係飲奶」

X又指父母經常要求他站直面壁思過，因他做錯事要反省，「做唔好冇飯食」。X透露「試過好多日無食過飯，早午晚都無」，並指「唔食嘢會死㗎嘛」。X指自2017年12月21日起的15天從未進食，當時學校放假，兩兄妹一直留在家中，期間X「淨係飲奶」。社工訝異問他是否連水也沒有喝，X回答「屋企人唔畀我倒水」，因他做錯事。

妹妹Z離世前一天，X曾與父親玩「飛高高」，因繼母表示要讓他「試下個感覺」。X補充說繼母並非想嚇他，但他被拋起時覺得「好恐怖」，不斷哭泣，形容當時的感覺為「凌空跌返落嚟，好似係飛機跌落嚟咁」。X指當日一共被拋了4次，但他沒有喊停及表示害怕。X續指父母表現開心，或許「想同我玩童年回憶」。案件明天續審。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，至於57歲第三被告則是繼母的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z，第三被告則否認四項虐兒罪。

【案件編號：HCCC28/20】

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