因為初選被控串謀顛覆國家政權罪嘅民主黨林卓廷，最為人記得一定係佢6呎4嘅身高，「高佬廷」呢個名點會浪得虛名？就連連被囚，都係好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁出眾（大家冇理由唔記得，佢去年7.21喺元朗站被警察包圍時，高舉5.1手勢嗰下氣勢）。

林卓廷Facebook專頁小編最新出po，話懲教人員因應阿廷太高，特別喺倉頂貼左個「小心撞頭」嘅標誌，「唔知係咪希望阿廷喺赤柱頂住嘅同時，個頭唔好唔小心頂到個倉頂？」點解要同大家分享呢件小事？小編話呀，無非係因為想大家喺艱難時刻都識得笑下，指阿廷都唔會想大家終日愁眉苦面。

佢亦代阿廷同大家講，如無意外，懲教署即將解除佢嘅強制保護令，即係代表佢會轉返入大倉度瞓覺；而市民若有咩想同阿廷講，可以inbox佢哋代為轉達。最後小編都繼續呼籲，阿廷身負多宗案件，希望大家換個方式繼續支持佢（課金支持林卓廷Patreon）。

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