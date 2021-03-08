為貫徹落實「愛國者治港」，63歲特首林鄭月娥上月底，率領一眾平均年齡約60歲嘅高官，無視內地唔建議60歲以上人士同長期病患者接種國產科興疫苗嘅指引，率先接種國貨表忠，讓身體注入滿滿的愛國治港正能量！兩名已貴為全國政協副主席的前特首董建華（83歲）同梁振英（66歲），亦已身先士卒接種科興疫苗，絕對符合政府話齋：「愛國者的標準是尊重自己的民族。」

不過，科興疫苗近日接連發生事故，累計已有3人接種科興疫苗後死亡，另有45宗送院嘅嚴重事件，唔少人取消接種科興嘅預約，搞到國貨變賣剩蔗，就連前特首曾蔭權同夫人，今朝去接種嘅都係德國生產、德國BioNTech同中國復星合作嘅「復必泰」疫苗，成為唯一一個唔打科興嘅「領導」。到底要「治港」定「自保」，似乎身體會誠實作答。

公務員事務局局長聶德權今晚喺佢嘅fb出post，除咗上載咗已經76歲嘅曾蔭權去中山紀念公園打「復必泰」嘅相，仲話上星期開始已安排部份屬優先組別嘅人士，先行去7間中心接種，今朝同場嘅仲有6個紀律部隊，包括「忠誠的」警隊、消防、入境、懲教、海關同埋飛行服務隊，以及其他機組人員。

不過有市民喺聶局長個帖文度留言：「香港前線公務員為香港仆心仆命，佢哋應該打國家提供畀香港嘅科興疫苗唔應該用外國疫苗，因為打科興係對香港公務員嘅肯定」。係囉，愛國嚟講呢，應該係由外到內，再由內去返外嘅，容不得半點含糊㗎嘛。

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