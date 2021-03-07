【本報訊】政權肆意打壓港台，零傳媒經驗的廣播處長李百全一上任便審查港台節目，更疑在編輯會議上批評LMF經常唱粗口歌，並抽起《香港故事》訪問樂隊LMF等集數。《香港故事》受訪嘉賓蔣曉薇於facebook表示，她與《都市．病》攝影師林健恆受訪的集數原定昨晚播放，惟被臨時抽起，改播紀念太極Gary Tong的節目。她指出，訪問內容圍繞海洋、鯨魚、荒謬及閱讀，只是談閱讀得着及鯨魚擱淺事件，惟仍過不了監製及處長一關，慨嘆：「如今『香港病了』已成了禁忌，有病不能求醫也不能對外言說，結果必然是倒行逆施、瘀血難清。」

蔣曉薇在facebook表示，港台導演及製作團隊由去年11月底至今年1月中，一直跟拍她的講座和活動，並在屯門蝴蝶灣進行兩次拍攝，該集名稱定為「閱覽良藥」，訪問內容主要圍繞海洋、鯨魚、荒謬及閱讀。她指或因港台人事變動，節目名稱由《香港病了》改成《疫行者》，本來在新年前播放，及後改為新年後，而原本首集訪問《十年．自焚者》香港導演周冠威，也改為新一代風水師的訪問。

慨嘆「香港病了」成禁忌

她稱，現時整個《香港病了》系列已被腰斬，導演、攝影師、動畫師、字幕、旁白及其他工作人員大半年心血均付諸流水，昨晚亦再沒有文學創作及影像對談，而是換上與太極Gary Tong有關的《香港故事-後浪潮。人》的「一份情．歌」訪問節目。她在帖文慨嘆：「如今『香港病了』已成了禁忌，有病不能求醫也不能對外言說，結果必然是倒行逆施、瘀血難清。」本報向港台查詢，至截稿前未獲回覆。

本報早前報道，廣播處長李百全本月一上任已着手審查港台電視部公共事務組節目，在編輯會議上要求所有公共事務組播出的節目必先經他過目。消息指，李百全在會上斥樂隊LMF唱粗口歌，沒看過該集節目便決定抽起，更反問為何不找撐警藝人曹永廉訪問。