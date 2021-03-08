UA戲院突然宣佈今（8日）起全線結業，令不少戲迷感到驚訝和惋惜。位於銅鑼灣時代廣場的UA戲院分店依舊燈火通明，新上映的電影宣傳品、印有明星燦爛笑容的人形立牌仍放在射燈下的當眼處，但售票處已拉上大閘，並貼出結業告示。不少戲迷聞噩耗，特意到場打卡留念。

戲迷黃先生得知UA倒閉消息後，特意到時代廣場見戲院「最後一面」，對戲業龍頭沒落感到不幸和可惜。他說，記得UA於80年代在沙田新城市廣場開首間戲院，正值其學生時代，「當年冇乜娛樂」，透過接觸外國電影而大開眼界，自此迷上電影世界，過去平均每年看超過50部電影，「8號風球都照去睇」，入戲院亦成為與家人的集體回憶。

但他批評，港府以疫情為由勒令戲院停業，對電影業造成沉重打擊，「我都唔明，戲院入面長時間戴口罩、唔畀食嘢，喺風險咁低嘅情況下，點解仲要關閉呢？」他質疑是政府決策和判斷出錯，導致戲院經營困難，影響電影業的生存空間，「一直都有市民咁講，但係冇官員解釋同理過呢啲問題」 。

他亦擔心，即使戲院已有條件重開，但市道復蘇已遙遙無期，會再有院線捱不住。他說，自己近期最後一次看電影，是支持港產片《狂舞派3》，但全場僅得3個人，「可能係因為限聚令、疫情」。他希望港人反思，「唔好執笠先覺得可惜，諗吓我哋有幾支持、有幾多人仲肯畀錢入戲院支持本土電影業呢？」

初代會員：戲院根本毋須停業

曾女士自稱是UA戲院的「忠實粉絲」，當年戲院一推出會員制即馬上註冊，是第一代會員，存下不少積分，「咩片都睇，西片、港產片啲大片就一定入場支持」，串流平台無法取代戲院的音響和畫質。她亦認為，疫情期間戲院根本毋須停業，「都係政府做得唔好」，希望疫情減退後，影業可盡快回復正常。

黃太亦特意到場與UA戲院自拍留念。她說，過去平均每周入戲院三次，周六日都會入場看電影，「銅鑼灣呢間我成日都嚟，啲凳好坐啲」。她說本港院線和戲院選擇不多，讚UA戲院收費合理、地點方便，「儲落啲積分夠換多幾張戲飛」，但體諒UA經營困難，疫情期間亦未有裁員，所以不打算追討積分。

MCL拒收 UA現金券變「廢紙」

原屬於UA Cinemas的旗艦影院「K11 Art House」，因經營困難於今年2月28日結業，並由MCL院線吸納營運。《蘋果》接獲讀者Raymond投訴，指早前退UA會籍時，獲退回的兩張100元現金券仍然在手。他當時獲告知可於新營運商的「K11 Art House」使用，並將於今年年尾到期。惟今日UA突然全線結業，Raymond手上共價值450元的K11現金券及其他UA現金券頓變「廢紙」，對此感到無助及無奈。

《蘋果》致電「K11 Art House」查詢時獲接聽職員證實，該院目前暫不會接受其前身的UA現金券，稍後將再公佈進一步詳情。MCL亦於其Facebook專頁宣佈，旗下的K11 Art House，由即日起不會再接受UA「K11 Art House」現金券。

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