【本報訊】兩電今年凍結電費，但不少市民反映今期電費突然大幅飆升，更有市民的電費由568元跳升三倍至2,210元。中電解釋政府去年發放的補貼已派發完畢，加上年初本港天氣持續寒冷，市民可能多用暖爐，導致電費大增。惟本報發現，電費增加應與今年首兩個月燃料費鎖定在較高價格有關，令住戶即使用電量不變，總電費仍較去年底高。

市民查詢反被質疑開暖爐

居於荃灣爵悅庭的陳先生向本報展示電費單，上期電費為568元，今期卻達2,210元，增幅達三倍，「屋企得兩個人，夏天開幾多冷氣都從來冇交過咁貴電費」。陳先生向中電查詢，中電反問他是否比以往多用暖爐等電器，他即反駁「都唔係成日開，上兩個月又唔係話好凍」。陳指即使每月電費補貼由210元減至現時的50元，仍未能解釋為何電費飆升，質疑中電抄錶時出錯。

當區區議員陸靈中收到包括陳先生在內的18宗求助個案，指不少居民懷疑電費加幅與第四波疫情期間，中電以估錶方式估算用電量有關。中電回覆承認大部份住戶今期電費比上一期多，惟否認與抄錶出錯有關。發言人解釋，政府去年為每住戶發放的電費補貼已派發完畢，加上1月天氣相對寒冷，市民在疫情下亦可能長時間留家，或會多用暖爐等耗電量較高的電器，提高用電量。

本報發現，今年首兩個月燃料費鎖定在較高價格，撇除補貼因素，即使用電量不變，近期電費仍會較去年底多。電費由基本電費及燃料費兩部份組成，去年國際燃料價格大跌，帶動兩電燃料費由7月起幾乎逐月下跌，中電及港燈每度電燃料費年底分別低至0.223元及0.092元，家居電費亦隨之下降。

兩電去年底雖宣佈今年凍結電費，但實際上有增加基本電費，並依賴燃料費下調維持淨電費不變。惟中電及港燈釐定今年首兩個月燃料費時分別為每度電0.281元及0.174元，明顯高於去年底。結果在用電量不變但基本電費及燃料費齊加下，市民電費便告上升。

惟兩電本月稍為下調住宅燃料費，市民下次交電費時應沒那麼「肉赤」。