【本報訊】大陸勞師動眾禁止台灣鳳梨入口，內地官媒近日更趁勢推廣地方品牌，把廣東徐聞的菠蘿推上神枱，令價格創近30年新高。不過有人發現廣東省一間連鎖水果店出售「台灣鳳梨」，每個約20港元，結果遭「愛國」網民上綱上線，質問是否支持台獨。

台灣鳳梨與香港常見的菠蘿同屬「鳳梨科（Ananas）」，學術上差別不大，但因品種及產地不同，外觀、風味及口感亦有分別。入口本港的菠蘿常見產地包括菲律賓、大陸及日本，鳳梨則是台灣品種，但深受大陸巿民歡迎，被吹捧為菠蘿之鄉的廣東徐聞亦有種植，包括「台農17號」及「台農4號」等台灣品種。

無良港商圖壓價五成

有大陸巿民報料指，近日發現廣東連鎖水果店「百果園」出售「違禁品」，相片可見以簡體字寫上台灣鳳梨作招徠，也註明產地是台灣，每個售16.9元人民幣（約20.2港元）。據知，當時店員向顧客表明這些鳳梨並非禁令生效前的存貨，最近幾天才進口，保證新鮮。即使店方表示沒有收到官方要求將鳳梨下架，不過店主卻遭人質問是否「支持台獨」，事後該店回覆，改稱該批鳳梨是禁令生效前進口，目前有少量存貨出售，強調所有水果從正規渠道入貨。

雖然不少港人支持台灣，購買鳳梨，但有台傳媒稱有香港貿易商想趁火打劫，企圖壓低入口價格。台果農洪銘聰向民視透露，指有港入口商利用大陸禁運為藉口，壓價五成，聲稱現在只能售70元新台幣（約19.5港元），最終被果農拒絕，「我跟他說『那就不要賣』，我們台灣有政府、我們有企業團購，不會用以賤價方式賣到香港」。